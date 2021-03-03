Сергей Фургал заявил о психологической пытке в СИЗО

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3 марта 2021, 09:35

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу все еще не доставлена корреспонденция, включая поздравительные письма и телеграммы. Экс-чиновник назвал это психологической пыткой.

Эти слова Фургала передала член общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович:

- Он говорит, что это психологическая пытка.

В течение зимы Фургал не получил ни одного письма, в том числе поздравления с Новым годом и днем рождения.

В ОНК указали, что для экс-губернатора накопилось множество писем.

Напомним, что следствие по делу Фургала завершилось. Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. Фургала обвиняют в двух заказных убийствах, покушении на убийство и хранении оружия.

Бывший глава региона не признает своей вины и считает дело сфабрикованным.