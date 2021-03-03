Брать или не брать? Ипотека в России, Евросоюзе и США

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3 марта 2021, 08:51 Варвара Михальчёва

Фото: cоцсети

Кризис идет по планете семимильными шагами, страны массово уходят в локдаун, всюду сетуют на опустевшие кошельки – в России массово и бесстрашно берут ипотеки на рекордные суммы.

Что же заставляет россиян срочно брать ипотеку?

26 февраля Центробанк России опубликовал статистику, которая показывает, что в январе 2021 года банки предоставили жилищную ипотеку в 259,5 млрд рублей. Это на 37,4% больше, чем в прошлом году. При этом в среднем россияне берут ипотеку на 19 лет.

Эксперты ЦБ считают, что такой ажиотаж вызван программой льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Программа должна была завершиться в ноябре прошлого года, но ее продлили до 1 июля 2021 года. Остается 4 месяца до окончания льготной программы. Но стоит ли срочно бежать в банк за этой ипотекой с «низкой» ставкой? (Поможем определиться в конце статьи)

Раньше было хуже

Самое простое объяснение возросшего спроса на жилищную ипотеку – это снижение процентной ставки. Сейчас средневзвешенная ставка составляет 7,23%. Эта цифра нравится заемщикам намного больше, чем в 2018 году, когда ее размер составлял 9,6%, или 12,5% в 2017 году.

Несмотря на такое снижение ставки, ипотека в России остается дорогим удовольствием по сравнению с США и Евросоюзом, где заветные цифры колеблются в районе 2-3%.

Отчего зависит ипотечная ставка?

От множества факторов, но рассмотрим два главных. В первую очередь ставки зависят от инфляции. Банки не работают себе в убыток, поэтому и ставки не могут быть ниже, чем показатель роста цен.

Ключевая ставка ЦБ – второй важный фактор. Это процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам.

Почему в Европе и Штатах ставки намного ниже, чем в России?

Проще всего объяснить это тем, что в России уровень инфляции выше, а экономика развита в меньшей степени. Западный рынок стабильнее отечественного. Центробанки в Европе и США устанавливают более низкие ключевые ставки, а банки в свою очередь предлагают ипотечные займы дешевле.

По данным Статбюро, инфляция в странах Евросоюза за декабрь 2020 года не превысила показатель в 0,25%, в США – 1,36%. А вот в России инфляция составила 4,91% ровно за этот же период.

Соответственно, ключевые ставки в странах Евросоюза и в США ниже, чем в России. Например, Центральный банк Германии оставил учетную ставку без изменения в феврале 2021 года (0%). Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0 – 0,25% на первом заседании в 2021 году. В России ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, кстати, это исторический минимум. Однако, как мы видим, разница с Европой и США остается значительной.

Высокие ипотечные ставки в России можно объяснить и тем, что многие отечественные банки сами кредитуются у зарубежных. Соответственно, им нужно покрыть свои ставки на кредиты с помощью повышения цен на некоторые продукты, в том числе ипотеку.

Можно ли взять ипотеку в Европе?

Конечно, можно.

«Среди популярных у российских покупателей недвижимости стран самые низкие ставки в Германии, Финляндии, Испании — здесь заемщик с хорошей историей может рассчитывать на 1–2% годовых. Чуть выше, но все равно низкие проценты в Италии, Чехии, Словении — 2–3%», — рассказала аналитик Prian.ru Анастасия Фалей специально для РБК.

Взять ипотеку в Европе можно примерно на тех же условиях, что и в России: необходим первоначальный взнос (20%-50% от стоимости жилья), также банки досконально проверяют кредитную историю заемщиков и их платежеспособность.

Дабы убедиться в доступности ипотеки в Европе, мы поговорили с Валентиной, россиянкой, иммигрировавшей в Германию. Сейчас у женщины большой дом в пригороде Берлина.

«В 2012 году я взяла кредит в 273 тысячи €, часть из них ушла на оформление документов, примерно 20 тысяч €. Изначально я брала эту сумму на 10 лет под 2,5% годовых. Но в этом году я зарезервировала новый договор и буду выплачивать 1% годовых на оставшуюся сумму», - рассказала Валентина.

Женщина также отметила, что никаких проблем, связанных с ипотекой, за все годы не возникало.

Так стоит ли брать ипотеку сейчас по льготной ставке?

Если вас не привлекает недвижимость за рубежом, то стоит рассмотреть покупку жилья в России. Один вопрос: брать или не брать кредит на жилье? Льготную ипотеку по ставке 6,5% можно получить на покупку квартиры в новостройке. Для этого нужно внести первоначальный взнос от 15%. Срок кредита — до 20 лет.

«Мое личное мнение, что слово «льготная» — это хайп, его не нужно учитывать. Любая ипотека – это часть рыночного механизма. В одном и том же доме можно взять квартиру в ипотеку даже льготную гораздо дороже, чем за «живые» деньги», - рассказывает юрист, консультант по недвижимости Анатолий Кивва.

Есть и оборотная сторона снижения ипотечных ставок: цены на жилье значительно выросли. Такова суть рыночной экономики: увеличение спроса приводит к росту цен. Вот и в этом случае столичные новостройки успели подорожать на 21% за минувший год. По данным ЦИАН, стоимость 1 кв. метра составляет теперь не 194 тыс. рублей, как в начале года, а 236 тысяч рублей. Это рекордные показатели для Москвы.

Ставки снижены – жилье в России доступней не стало. Вот такой парадокс.