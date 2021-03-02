Как определить эффективность вакцинации от COVID-19

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2 марта 2021, 14:31 Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Ученые считают, что ориентироваться нужно на качественный, а не количественный результат теста на антитела. Проверять иммунитет следует спустя три недели от введения последней дозы вакцины и с помощью системы, которую рекомендует производитель.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в столице начались исследования устойчивости иммунитета у привившихся вакциной «Спутник V». Заключаются они в сдаче теста на наличие поствакцинальных антител. Практика же показывает, что некоторые люди после прививки получают сообщение об отсутствии антител или об их маленьком титре.

Эксперты отмечают, что в структуре вируса SARS-CoV-2 присутствует несколько антигенов - структур, против которых организм начинает вырабатывать антитела. Самыми эффективными в плане ответа иммунной системы человека являются нуклеокапсидный (N) и спайковый (S). Еще до вакцинации стоит сдать тест на наличие антител IgG к антигенам SARS-Cov-2 N и S. Это позволит определить, перенес ли человек COVID-19 и приобрел ли иммунитет. Наличие положительного уровня антител к любому из двух антигенов - причина повременить с вакцинацией.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков уточняет:

«Если у человека уже имеется определенный уровень антител, искусственно стимулировать адекватно ответившую иммунную систему не стоит. Уровень защиты от вируса на какое-то время появился. Безопаснее просто мониторить уровень иммунной защиты. Ведь в силу новизны и малого срока изучения COVID-19 мало кто знает ответ на вопрос о том, что будет, если дополнительно простимулировать переболевший организм вакцинацией. Возможны разные варианты событий, в том числе и не очень благоприятные».

Некоторые специалисты, напротив, считают, что переболевшим стоит провакцинироваться, но если антител нет, точно стоит сделать прививку.

«В случае необходимости проверки появления иммунитета к COVID-19 после вакцинации нужно сдать тест на антитела к спайковому антигену IgG. Такой тест еще называют «поствакцинальным», хотя делают его и после перенесенного COVID-19. Все имеющиеся в наличии и большинство разрабатывающихся вакцин в качестве антигена-мишени, вводимого в организм (на который потом начинают вырабатываться антитела), используют именно спайковый антиген SARS-CoV-2», - пояснил Андрей Поздняков.

Эксперты считают значение защитного титра антител весьма условным показателем.

«Никто пока не знает защитного титра антител. В России зарегистрировано 150 различных тест-систем на антитела, и они абсолютно разные. Если мы будем брать тест-систему на спайк-белок гамалеевской вакцины, или векторовский тест на три фрагмента, или на цельный вирион чумаковской вакцины, - там везде разные цифры. Ключевым параметром для трактовки любого анализа являются референсные значения. И сейчас как раз мы проводим по заданию Роспотребнадзора исследования по выявлению условно защитного титра и продолжительности иммунитета при вакцинации», - отметил Александр Горелов, замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора.

Специалисты подчеркивают: не стоит сравнивать результаты двух разных тестовых систем. Единственное, что можно наблюдать по значению титра - меняющиеся показатели одного пациента.

«Существует правило сравнительного мониторинга: его обязательно нужно проводить на тест-системе одного и того же производителя, а желательно еще и на одном и том же приборе. Лаборатории используют разные тест-системы, разные анализаторы и расходные материалы. Тест-системы отличаются принципом определения антител, а также имеют разную чувствительность и специфичность. Всё это приводит к тому, что результат исследования, выполненного на конкретной тест-системе, выражается в определенных производителем референсных значениях и единицах измерения. Если исследования выполнялись на двух разных тест-системах, то такие результаты сравнивать не имеет смысла», - рассказал медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Гордеев.

Эксперты отмечают, что низкий уровень антител или даже их отсутствие - не повод считать вакцинацию неэффективной. Организм мог сформировать так называемый Т-клеточный иммунитет, когда уничтожение вируса происходит не за счет антител, а с помощью другой части иммунной системы - Т-лимфоцитов, или Т-клеток. В большинстве случаев эти клетки способны распознавать фрагменты вируса и защитить от него организм.

Правда, стоит такой тест порядка 20 тыс. рублей. Нацеленные на IgG системы обойдутся на порядок дешевле - примерно 1–1,5 тыс. рублей в частной лаборатории и бесплатно, если сдать анализ в поликлинике по ОМС.