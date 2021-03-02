Роспотребнадзор сообщил о штрафах россиян на 11 млн руб, вернувшихся из-за границы и не предоставивших тесты на COVID-19

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2 марта 2021, 13:53

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Более 900 россиян, вернувшихся из заграничных поездок и не предоставивших информацию о прохождение теста на коронавирусную инфекцию COVID-19, оштрафованы с августа 2020 года.

По данным Роспотребнадзора, в Москве суды рассмотрели дела и во их результатам 953 гражданам присуждены штрафы на сумму 11 миллионов 350 тысяч рублей. В столичном управлении ведомства уточнили, что остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний.

С 1 августа 2020 года московский Роспотребнадзор рассмотрел около 160 тысяч анкет граждан, которые вернулись из-за границы. В связи с отсутствием данных о прохождении тестирования, лицам, не выполняющим установленные требования, направлено 4502 уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении.

Ведомством было составлено 2663 протокола по части 2 статьи 6.3 КоАП. Эта статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, штраф может быть увеличен до 300 тыс. рублей, если здоровью других людей причинен вред.