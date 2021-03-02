Молодое поколение не желает учиться, мечтая об успехах в IT

Аргументы Недели → Общество 13+

2 марта 2021, 13:45 Источник: telemetr.me

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Интересная статистика была опубликована СМИ на прошлой неделе. Оказывается, в мире практически не осталось успешных офлайн стартапов, на успех могут претендовать только онлайн-проекты. В Топ-20 мировых стартапов лишь 4 - не из IT сферы, но и они - высокотехнологичные (как, например, SpaceX).

Это приводит к очевидным сдвигам в восприятии бизнеса молодежью: в глазах поколения Z успешными считаются только IT-предприниматели, остальные отрасли не заслуживают серьёзного внимания талантливых молодых работников. Самые лучшие должны идти (и идут) в IT - это стало почти аксиомой.

На этом фоне отношение молодёжи и студентов к «традиционным отраслям» и образованию в гуманитарном и инженерном секторах стало во многом пренебрежительным. Это отмечают и преподаватели. «Списывание стало тотальным. Студенты... сдают в качестве курсовых работ нарезки... или даже сканы чужих статей, а один мальчик... просто сканировал школьный учебник».

Преподаватели отмечают, что в гуманитарных и технических дисциплинах сами студенты давно уже ничего не пишут - все копипастится из интернета, причём все чаще «в один клик», то есть студенты даже не считают нужным хоть как-то переписывать списанное. Это отношение переносится и на работу, что делает выпускников вузов неконкурентоспособными на рынке труда - в сравнении со старшим поколением.

Получается в некотором роде «новый естественный отбор»: самые лучшие, целеустремленные и креативные идут в IT, только там можно в наше время заработать «extra money». Отрасли реального сектора в таких условиях вынуждены довольствоваться кадрами «по остаточному принципу», что ещё более усугубляет ситуацию.

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