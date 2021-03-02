Песков пообещал проверить сообщения жителей Крыма о вырубках в парке Форос

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2 марта 2021, 13:31 Источник: Интерфакс

Дмитрий Песков, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал узнать у руководства Крыма о ситуации с вырубкой деревьев в парке Форос, на которую президенту РФ Владимиру Путину пожаловались местные жители в видеообращении.

Пресс-секретарь президента РФ пока не слышал и не знает об обращении жителей Крыма к Путину по поводу вырубки в парке. "Это очень важно, мы обратим на это внимание", - сказал Песков.

"В Форосском парке, которым очарованы миллионы людей, началась крупномасштабная застройка, которая навсегда изменит его облик. Эта застройка предполагает беспрецедентную вырубку как минимум сотен зеленых насаждений возрастом более 100 лет. Вырубка уже идет полным ходом - самосвалы вывозят с территории парка распиленные ливанские кедры,

магнолии, можжевельники", - зачитала обращение жительница поселка Форос.

1 марта на YouTube появилось обращение жителей Фороса к Путину. Они пожаловались, деревья вырубают под застройку, во время работ уничтожено футбольное поле, на котором играл Юрий Гагарин. Неравнодушные граждане призывают причислить Форосский парк и другие парки южного побережья Крыма к объектам культурного наследия федерального значения.