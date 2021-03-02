Массовое отравление: в 17 школах Красноярска выявлена бактериальная инфекция

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2 марта 2021, 13:06 Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В Красноярске более 70 учеников из 17 школ обратились в больницу с иерсиниозной инфекцией. Оказалось, что во всех учебных учреждениях, где пострадали дети, один и тот же организатор питания.

В понедельник Роспотребнадзор по Красноярскому краю сообщил о регистрации случаев иерсиниозной инфекции среди детей в возрасте от 7 до 14 лет, посещающих школы Советского и Октябрьского районов Красноярска.

«Предполагаемый фактор передачи возбудителя иерсиниозной инфекции - овощи (салаты), изготовленные с нарушением технологического процесса», - отметили в ведомстве.

По данным общественников, отравление зафиксировано в 134-й, 139-й, 156-й, 115-й, 151-й и других школах. У детей высокая температура, сыпь, отечность, покраснения, рвота и понос. В соцсетях появились сообщения о том, что некоторые школьники с кишечным отравлением болеют уже около двух недель.

В местном управлении образования отмечают, что во всех школах, где отравились дети, был один и тот же организатор питания - ООО «Развитие» и один поставщик продуктов. В прокуратуре Красноярского края сообщили, что внесли представления в ООО «Развитие» и в адрес главного управления образования. Возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

Кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал, что иерсиниозная инфекция - это бактериальная инфекция, которая вызывается при попадании иерсинии в продукты питания:

«Чаще всего заражение происходит при употреблении плохо промытых овощей, когда овощи загрязняются иерсинией, либо через почву, либо через испражнения грызунов. Возможно загрязнение при попадании продуктов питания на поверхности, которые были испачканы испражнениями грызунов. Такое бывает, если их моча попала на разделочные доски, например, либо на поверхность столов, где идет приготовление пищи».

Он отметил, что обычно в таких случаях нарушения происходят на этапе хранения продуктов.

«Если говорить про детей, то для них иерсиниозная инфекция и вообще бактериальное отравление опасны тем, что очень быстро развивается обезвоживание. Если вовремя не начать лечение, то достаточно долго и тяжело будет восстанавливаться организм, - сообщил врач. - Также возможно осложнение в виде заболевания кишечника - может развиться неспецифический язвенный колит при несвоевременном обращении за помощью. Но иерсиния опасна тем, что даже после лечения при недостаточной антибактериальной терапии возможна хронизация процесса. В таком случае наличие иерсиний в организме ведет к воспалительным заболеваниям соединительных тканей, поражаются суставы».

Эксперты отмечают, что в настоящее время говорить о том, кто на самом деле виновен в случившемся, еще рано.