Мошенники взыскивают деньги с граждан, продавших им дорогие вещи

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2 марта 2021, 12:21 Источник: rg.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Новая схема мошенничества действует с помощью упрощенной системы взыскания долгов – судебных приказов. Жертвами аферистов становятся люди, продавшие им какой-либо дорогой товар.

При продаже из рук в руки люди, как правило, сделку не оформляют. Покупатель просто переводит деньги на карту продавцу и забирает вещь. При этом некоторые вещи стоят больших денег. Это могут быть, к примеру, дорогой фотоаппарат или фамильные драгоценности.

Мошенники нашли лазейку и в этой схеме: в последнее время тысячи продавцов дорогих товаров стали находить себя в списках должников. Якобы те деньги, что они получили на карту, были взяты ими в долг. При этом суды принимают решение по упрощенной процедуре, выносят судебные приказы.

Оказывается, что покупателю достаточно принести в суд распечатку счета, и она становится доказательством того, что человек получил деньги. Распечатки со счетов заменяют суду расписки.

Согласно Гражданскому кодексу, в случае, если сумма договора займа превышает десять тысяч рублей, в его подтверждение может быть представлена расписка или иной документ, доказывающий, что человек получил деньги. В настоящее время люди часто рассчитываются в электронной форме, и суды стали принимать вместо расписок справки от банка о выполнении платежа.

«Благодаря этому упрощению создана идеальная среда для действия мошеннических схем. В результате нарушаются права участников гражданского оборота. При этом существует мировая практика использования для быстрого взыскания долга исполнительной надписи нотариуса. В этом случае права участников гражданского оборота гарантируются имущественной ответственностью нотариуса, предусмотренной законодательством», - рассказала доктор юридических наук Марина Илюшина.

Исполнительная надпись нотариуса приравнивается к судебному решению. Но, как объясняют эксперты, нотариус, получая заявление о взыскании долга, обязательно бы запросил договор займа. Так что мошенническая схема бы не сработала. Сегодня нотариус может совершать исполнительную надпись только по нотариально оформленным договорам. Между тем эксперты давно говорят о том, что необходимо расширить применение исполнительной надписи нотариуса.