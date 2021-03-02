ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Минюст намерен реформировать суд присяжных

, 12:16

Минюст намерен реформировать суд присяжных

В Министерстве юстиции подготовили предложения по изменению работы присяжных. Существующие размеры гонораров слабо стимулируют россиян выполнять гражданский долг. Поэтому планируется усилить гарантии получения вознаграждения за участие в процессах. Людям очень часто приходится ждать выплаты до 5 месяцев.

На совещании судей предложили вывести уголовные дела, содержащие государственную тайну, из подсудности присяжных. Но в Федеральной палате адвокатов отметили, что гласность судебных процессов должна оставаться на прежнем уровне. В законе предусмотрено достаточно оснований для организации процесса в закрытой форме.

Проблема существует также в наборе коллегий присяжных и графике их работы. Сейчас человек извещается буквально за несколько дней до процесса. Актуально было бы исключить попадание в коллегию присяжных «заинтересованных лиц». Простые граждане не всегда готовы выполнять судебные функции из соображений безопасности. Присяжные опасаются мести со стороны самих подсудимых и их близких. Государству в этих условиях необходимо повышать правовую грамотность населения, обеспечивать защиту участников правосудия.

ПВ

Общество

Правительство реорганизует работу двух фондов - Пенсионного и соцстраха

Cоциальную сферу необходимо адаптировать к «новым цифровым реалиям». ПФР ждет реорганизация

Правительство реорганизует структуру и функции двух внебюджетных фондов — Пенсионного фонда России и Фонда соцстраха. Основой для реформы деятельности фондов станет создание единой цифровой платформы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью