Минюст намерен реформировать суд присяжных

В Министерстве юстиции подготовили предложения по изменению работы присяжных. Существующие размеры гонораров слабо стимулируют россиян выполнять гражданский долг. Поэтому планируется усилить гарантии получения вознаграждения за участие в процессах. Людям очень часто приходится ждать выплаты до 5 месяцев.
На совещании судей предложили вывести уголовные дела, содержащие государственную тайну, из подсудности присяжных. Но в Федеральной палате адвокатов отметили, что гласность судебных процессов должна оставаться на прежнем уровне. В законе предусмотрено достаточно оснований для организации процесса в закрытой форме.
Проблема существует также в наборе коллегий присяжных и графике их работы. Сейчас человек извещается буквально за несколько дней до процесса. Актуально было бы исключить попадание в коллегию присяжных «заинтересованных лиц». Простые граждане не всегда готовы выполнять судебные функции из соображений безопасности. Присяжные опасаются мести со стороны самих подсудимых и их близких. Государству в этих условиях необходимо повышать правовую грамотность населения, обеспечивать защиту участников правосудия.
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