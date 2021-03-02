СКР начал проверку после обнаружения тела новорожденного ребенка в Петербурге

Следователи в Петербурге начали доследственную проверку по факту обнаружения в парадном одного из домов, расположенного в Колпинском районе тела младенца.
Пакет с телом новорожденного ребенка 1 марта обнаружил дворник на чердаке дома №11 по Раумской улице. Тело младеца было завернуто в одеяло, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Женщина-дворник вынесла пакет к мусорным контейнерам и тольком там увидела, что в нем лежит младенец в одеяле. Следователи уже произвели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти ребенка, проводятся иные мероприятия направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.
Предположительно, женщина родила ребенка на 38 неделе беременности.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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