СКР начал проверку после обнаружения тела новорожденного ребенка в Петербурге

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2 марта 2021, 12:01 Источник: СКР

фото с сайта СКР

Следователи в Петербурге начали доследственную проверку по факту обнаружения в парадном одного из домов, расположенного в Колпинском районе тела младенца.

Пакет с телом новорожденного ребенка 1 марта обнаружил дворник на чердаке дома №11 по Раумской улице. Тело младеца было завернуто в одеяло, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Женщина-дворник вынесла пакет к мусорным контейнерам и тольком там увидела, что в нем лежит младенец в одеяле.

Следователи уже произвели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти ребенка, проводятся иные мероприятия направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Предположительно, женщина родила ребенка на 38 неделе беременности.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.