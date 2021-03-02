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В Москве начался самый масштабный в России чемпионат профмастерства

, 11:41

В Москве начался самый масштабный в России чемпионат профмастерства
Фото: mos.ru

Вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что в столице начался IX Открытый чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia 2020-2021.

Она отметила, что в этом году заявки на участие подали порядка 25 тыс. конкурсантов, которые будут соревноваться по 268 компетенциям. Соревнования будут проходить до 19 марта на площадках образовательных организаций города.

«Город уделяет большое внимание развитию профессионального образования. Мы постоянно модернизируем материально-техническую базу колледжей, преподаватели повышают квалификацию. Успехи наших конкурсантов на чемпионатах профмастерства доказывают, что мы движемся в правильном направлении», - подчеркнула Ракова.

Вице-мэр рассказала, что чемпионат WorldSkills «Московские мастера» является самым масштабным конкурсом профессионального мастерства, как по количеству участников, так и по числу соревновательных дисциплин. На чемпионате представлено семь основных блоков профессий: сфера услуг и образования, информационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, строительная сфера, а также транспорт и логистика.

Сообщается, что соревнования конкурсантов основной возрастной категории (от 16 до 22 лет) пройдут по 153 компетенциям. Юниоры столицы (от 10 до 16 лет) будут соревноваться в 115 различных компетенциях. В этом году столичные конкурсанты впервые соревнуются за звание чемпиона в новых компетенциях WorldSkills, таких как «Бережливое производство», «Вертикальный транспорт», «Цифровая трансформация», «Социальная работа» и многие другие.

НХ

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