В Челябинской области могут ввести ограничения на трассе М5
2 марта 2021, 11:20 Геннадий Щукин
Такое заявление сделали в ГИБДД региона с учетом прогнозов Гидрометцентра.
Южноуральских автомобилистов просят отказаться от поездок в ближайшие выходные: синоптики предупреждают о сильном снегопаде и метелях. В ГИБДД отметили, что ограничение движения возможно с 00:00 5 марта по 07.00 7 марта. Ограничения коснутся не только грузовых автомобилей, но и рейсовых автобусов.
Напомним, на минувшей неделе в Челябинской области бушевала непогода. Сегодня стало известно, что режим ЧС отменили на территории Чесменского района, но до сих пор сохраняется в восьми муниципальных образованиях области: Локомотивном городском округе, агаповском, Варненском,Верхнеуральскметель, трассаом, Карталинском, Кизильском, Кунашакском и Нязепетровском районах.
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