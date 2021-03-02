Суды забирают у семьи компенсацию за геноцид

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2 марта 2021, 18:01 Сергей ИВАНОВ

Фото: личный архив

Четыре сотки земли в Крыму — это единственная возможность Сарыевых вернуться на родину. Ни апелляционная, ни кассационная инстанции не стали разбираться, на каком основании в 1993 году Эмирсану Сарыеву и Айше Алиевой выделили участок. А ведь это государственная компенсация реабилитированным жертвам репрессий за незаконную высылку в 1944 году. Почему судебная система поступает столь бесчеловечно и отнимает то, чем «откупилось» в свое время государство?

В истории Советской России немало болезненных страниц. Одна из них — незаконная высылка крымских татар в мае 1944 года. В годы страшной войны советская власть обвинила целую народность в предательстве и депортировала в Среднюю Азию, хотя международное право не предусматривало коллективной ответственности народа за действия, совершаемые отдельными лицам. Пока мужское население сражалось в рядах Советской Армии, вело антифашистскую деятельность в партизанских отрядах и работало в трудовых лагерях, тысячи стариков, детей и женщин были изгнаны из собственных домов. В нечеловеческих условиях добирались они до отдаленных мест: от жажды, истощения и холода умирали взрослые и дети. Покойников не хоронили, а просто оставляли на обочинах. По прибытии люди долгие годы жили в землянках, ютились у местных жителей, подвергались рабскому труду, с огромными потерями пережили голод 1946—1947 годов. В числе многих пострадали семьи Сарыевых и Алиевых.

Крымчанина Эмира Сарыева, работавшего председателем колхоза, расстреляли фашисты — одно время под Ялтой был его монумент. Под высылку попали его жена и семеро детей. Живыми до Узбекистана добрались только двое детей. Их определили в разные детские дома. Через долгие годы жестокой разлуки, будучи взрослыми, встретились Эмирсан с сестренкой Мерьем. Воспоминания об этих страшных событиях до сих пор вызывают страдания. Боль от несправедливости не умолкает в сердцах тех, кому удалось пережить репрессии. Женщины говорят шепотом и плачут, а мужчины молчат и пытаются скрыть свои слезы.

Долгие годы ссыльные не имели права менять место жительства, и только в восьмидесятые годы стали по возможности перебираться поближе к родине.

Четырнадцатого ноября 1989 года Верховный Совет СССР принял Декларацию «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав». Этот документ подразумевал принятие законодательных мер для безусловного восстановления прав всех советских народов, подвергшихся репрессиям. Спустя два года крымские татары были признаны жертвами политических репрессий и реабилитированы. Под реабилитацию попали и Эмирсан Сарыев с супругой Айше Алиевой, и его сестра Мерьем.

Среди первоочередных мер, которыми государство попыталось загладить свою вину в совершенном преступлении и как-то восстановить права репрессированного народа, стало решение о выделении земельных участков под индивидуальное строительство, то есть получение репатриированными крымскими татарами земельных участков в пожизненное наследуемое владение.

По словам дочери Сарыева Тензле Велиевой, как только родители были реабилитированы, отцу в качестве компенсации за выселение с родины и за потерю жилища выделили четыре сотки земли в высокогорном районе вблизи Ялты. В тот момент семья жила в Краснодарском крае и была вне себя от счастья, когда появился шанс вернуться на родную землю.

— Когда травинку выдергивают с корнем, она прорастает и размножается. И мы так же, как эта травинка, стремимся к себе на родину,— говорит Тензле Сарыева (Велиева). — Но в свое время родителей не пустили в Крым, и мы осели на Кубани, а потом потихоньку двоюродные братья, кто смог финансово и по своей грамотности, уехали в Крым, а те, у кого не было возможности,— наша семья — остались здесь.

Украина не дала возможности оформить участок Эмирсану Сарыеву, потому что он был гражданином России. После его смерти в 2013 году наследницей стала его супруга — ветеран труда Айше Алиева. У семьи появилась надежда наконец-то оформить участок, построить дом и жить рядом с родными, осуществив мечту папы о возвращении на родину. Однако вопреки всякой логике российские суды словно не замечают важного. Выделенные участки являются компенсацией государства за геноцид, учиненный над крымскими татарами в 1944 году, а акты на землю, выданные семьям, подразумевают пожизненное наследуемое владение этими участками, и порядок их оформления никак не ограничен во времени. Несмотря на меняющийся статус и государственную принадлежность Крымского полуострова, Гражданский кодекс РФ указывает на то, что определять права наследования на спорный земельный участок нужно по законодательству Российской Федерации.

Важно отметить, что судебные тяжбы по земле Сарыевых начались в 2019 году и в первой инстанции вселяли надежды на справедливое разрешение спора. Так, 30 мая 2019 года Ялтинский городской суд удовлетворил иск Айше Алиевой к администрации города о включении имущества в состав наследственной массы и признании права собственности. При этом суд основывался на декрете о выделении земли, в котором компенсационный смысл государственного жеста не был обозначен. Власти Ялты не согласились с этим решением и подали апелляционную жалобу в Верховный Суд Республики Крым.

Восьмого августа 2019 года судебная коллегия отменила решение городского суда и отказала в удовлетворении исковых требований наследников Эмирсана Сарыева. Судьи не согласились с тем, что Сарыев при жизни приобрел право собственности на спорный земельный участок в силу законодательства Украины, которое действовало на момент предоставления земельного участка. Суд признал, что земельный участок был передан Сарыеву по решению исполнительного комитета Ялтинского городского Совета народных депутатов в постоянное пользование, без заранее установленного срока, однако органы местного самоуправления такого решения не принимали, так как земельный участок был предоставлен Сарыеву на праве пожизненного наследуемого владения. В августе Четвертый кассационный суд общей юрисдикции поддержал доводы апелляционной инстанции и оставил решение без изменений.

По информации представителя Велиевой — адвоката Алексея Санкина, апелляционная и кассационные инстанции неверно применили нормы законодательства Украины и Российской Федерации, а также не применили нормы Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о земле, принятые Верховным Советом СССР 28 февраля 1990 года, и другие действующие нормативные правовые акты.

— При вынесении определений судами не учтены обстоятельства предоставления Эмирсану Сарыеву земельного участка в качестве компенсации государства за его незаконную депортацию с территории Крымской АССР в результате незаконных действий органов власти СССР, признанных в последующем актом геноцида,— комментирует адвокат Санкин. — В постановлениях судов указано, что участок был выделен Сарыеву на праве бессрочного пользования, однако проверять, так это или нет на самом деле, суды не стали. А ведь если поднять документы, то становится ясно: люди лишились своей земли по вине государства, поэтому государство ее возвращает на праве пожизненного наследственного владения в соответствии со статьей 20 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о земле — «Землевладение граждан СССР».

Вероятно, можно было бы рассчитывать на справедливость в Верховном Суде РФ, однако из-за странной ситуации в Четвертом кассационном суде семья пропустила сроки обжалования решения.

На заседание в августе 2020 года Тензле Сарыева (Велиева) явиться не смогла, так как ей приходилось постоянно ухаживать за своей 88-летней матерью Алиевой Айше, которая по состоянию здоровья не могла принимать участие в судах как истец. Кроме того, отсутствие денег не позволило обеспечить участие их представителя. Дело рассмотрели в их отсутствие. Информация о том, что суд вынес отказное, стала известна Велиевой спустя длительное время после состоявшегося решения. В Четвертом кассационном суде общей юрисдикции ей пообещали направить почтой заверенную копию решения суда, однако поступило долгожданное письмо только 15 января 2021 года.

Что делают в такой ситуации простые люди? Они пытаются найти поддержку у Гаранта Конституции. В письме на имя президента РФ Айше Алиева и Тензле Сарыева коротко рассказали историю своих мытарств и просят обратить внимание на их жизненную ситуацию.

«Прошу Вас, пожалуйста, восстановите справедливость, это единственное, что мы получили от государства в качестве компенсации за несправедливое выселение моих родных с их родины, за несправедливое отношение к ним. Нам больше ничего не предоставили, и это хотят отнять. Мы не знаем, куда нам еще обращаться за справедливостью, нас швыряют из инстанции в другую, боясь взять на себя ответственность за решение этого вопроса. Как нам жить?» — пишет Тензле Сарыева (Велиева).

Однако, как это бывает часто, письмо до Владимира Путина не дошло. Попав в администрацию президента, оно оперативно было отписано властям Крыма, а те спустили его в Ялту. Городские власти, что неудивительно, отделались стандартной отпиской — влезать в судебные решения не имеем права, ищите правду где-нибудь там...

Последнюю надежду семья репрессированного Эмирсана Сарыева возлагает на возможность добиться в Верховном Суде РФ восстановления сроков подачи кассационной жалобы на решение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции и принятия ВС РФ законного и обоснованного решения о признании за ними права на выделенный участок. Слишком большую цену заплатили люди, чтобы отступить и смириться. Слишком дорого обошлась им долгая дорога в родной дом. Только объективное, всестороннее и беспристрастное рассмотрение дела может исправить ситуацию. Ну не может ведь государство одной рукой оделять, а другой тут же лишать последнего! Или может?..

Мы будем следить за развитием ситуации.