Ребенок насмерть замерз ночью на улице. Это заставило депутатов задуматься, что с органами опеки что-то не так

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2 марта 2021, 10:27 Источник: Известия

Фото: Global Look Press

В ночь на 1 марта в городе Вольск Саратовской области возле магазина было обнаружено тело пятилетнего мальчика в одних трусиках и носочках. После этого в Госдуме убедились, что в стране назрела необходимость реформирования службы опеки.

Погибшего мальчика и его младшего брата воспитывала одна мама, отец детей бросил. На учете как неблагополучная семья не состояла. В СМИ пишут, что замерзший посреди города до смерти мальчик страдал лунатизмом и мог в таком состоянии выйти из дома. Почему не были предприняты меры, чтобы это предотвратить, пока непонятно. В то же время заведено уголовное дело – по одной из версий, мальчик был убит.

Зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что в Госдуме убеждены – системе опеки в России нужна кардинальная реформация. Слишком много историй о бездействии или незаконных действиях опеки было за последнее время. Также должны быть внесены изменения в семейное законодательство – нынешнее риски для детей явно недооценивает. Нужны четкие профилактические меры по поддержке семьи в трудной ситуации и эффективная защита ребенка от насилия. Все эти рекомендации уже давно были переданы уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой. «Но воз и ныне там», – сказала Оксана Пушкина.