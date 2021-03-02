Сергунина: 1,2 млрд руб субсидий и грантов одобрено технологическому бизнесу Москвы в 2020 году

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2 марта 2021, 10:02

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина сообщила, что объем финансовой поддержки технологического бизнеса в Москве в 2020 году увеличился в девять раз по сравнению с 2019 годом.

«В 2020 году город значительно увеличил объем финансовой поддержки бизнеса: появилось шесть новых субсидий, была запущена программа льготного кредитования. Если говорить именно о технологических компаниях, общий размер выплат, одобренных им за прошлый год, составил почти 1,2 млрд руб. Это примерно в девять раз больше показателя 2019 года», - приводятся слова Сергуниной на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что благодаря городской поддержке предприятия из технологичных отраслей могут компенсировать часть расходов на приобретение или лизинг оборудования, выплату процентов по кредитам на развитие деятельности, часть трат на онлайн-продвижение товаров и услуг, экспорт, обучение сотрудников, выставочную и другую деятельность.

Вице-мэр столицы отметила, что активнее всего финансовой помощью пользовались резиденты столичных технопарков и участники Московского инновационного кластера (МИК). На компенсацию части затрат на лизинг, кредит или покупку оборудования и на выплату процентов по кредитам на развитие деятельности в прошлом году им было одобрено 434 млн руб.

Наталья Сергунина сообщила, что участники МИК могут возместить часть расходов на создание нового или модернизацию существующего продукта.

«Субсидия распространяется на разработку конструкторской и технологической документации, изготовление и проведение испытаний прототипов и опытных образцов, приобретение и пуско-наладку оборудования и средств измерений. В 2020 году на эти цели одобрена поддержка на общую сумму более 295 млн руб. Отдельно для участников кластера предусмотрены гранты на развитие комплексных инновационных проектов», - рассказала заммэра столицы.

Отмечается, что в 2020 году технологические предприятия активно обращались за возмещением части расходов на экспорт товаров, услуг или продуктов интеллектуального труда. Город компенсирует им затраты на разные составляющие внешнеэкономической деятельности: получение патентов, сертификацию продукции или систем менеджмента, адаптацию проекта к выходу на международный рынок и транспортировку товаров за рубеж. Еще одним способом поддержки является «экспортный кешбэк». При исполнении любого экспортного контракта предприятие может получить грант в размере 10% от выручки по нему, но не более 10 млн руб.