МИД Латвии проинформировал Посольство РФ об акте вандализма в Екабпилсе

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1 марта 2021, 22:16 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети

24 февраля произошел акт вандализма в латвийском городе Екабпилс: была украдена пушка с мемориала советским войнам. СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело.

Удивление, возмущение, согласие, удовлетворение – такие чувства витают среди людей в отношении данного поступка. При личном разговоре с латышами, русскими, евреями, украинцами, немцами, к счастью, никто не «похвалил» данное действие. Люди интеллигентные, религиозные… Есть, конечно, «паршивая овца в стаде», но обращать на нее внимание – пустое!

Балтийское бюро «АН» в Латвии обратилось в МИД Латвии за комментариями по данному вопросу.

Сразу хочу поблагодарить пресс-службу МИД Латвии и лично г-на Ринкевича за уважение к любым представителям зарубежным СМИ, и за быстрые, и профессиональные ответы:

«С учетом предоставленной информации об уголовном деле, возбужденном Россией в связи с вандализмом в Екабпилсе 24 февраля, МИД Латвии осуждает вмешательство России во внутренние дела Латвии и отмечает, что решения российских правоохранительных органов никогда не имели, не имеют и никогда не будут иметь юридической силы в Латвии.

Кроме того, обращаем внимание на то, что в соответствии с положениями двустороннего соглашения МИД проинформировало Посольство РФ об акте вандализма над памятником в Екабпилсе. Государственная полиция немедленно начала расследование. Нужно дождаться результатов. Призываем Вас воздержаться от преждевременных и необоснованных оценок случившегося».

Вполне разумное предложение МИД Латвии: правоохранительные органы занимаются расследованием ситуации. Точно знаю, что результаты будут! Дело приняло огласку… Да и МИД Латвии «спросит»!

Лично я, жду результатов! Жду!