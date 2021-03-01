Член Латышского общества Екабпилса косвенно подтвердил свое «отношение» к вандализму мемориала

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1 марта 2021, 19:36 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Просто жесть, простите, что происходит с националистическими «особями» в Латвии. И речь не идет о простых латвийцах, а реально о тех, кто занимает «приличные» посты. Экс-мэр Крустпилсского края от Национального объединения и член правления Латышского общества Екабпилса Гундар Калве косвенно подтвердил латышским СМИ, что он связан с исчезновением пушки с мемориала советским воинам.

Видимо, коронавирус так влияет на мозги и… А может желание вновь стать мэром? Или же 16 марта (шествие латышских легионеров) навеяло на откровенность?

Г-н Калве заявил, что «этот мусор вывезен и он уже никогда не вернется в наш город». Откровения экс-мэра поддержала еще одна «патриотка» Латвии Элита Вейдемане: «Надеюсь, вы выбросили ее в пучину Даугавы?»

Соратник Вейдемане по «интеллекту» Калве ответил: «Это могло загрязнить Даугаву, но хотелось бы думать, что Даугава-матушка все простит. Это все равно как Черный рыцарь, который в свое время тоже упал в Даугаву».

Борец Калве сообщил, что пушка не найдена! И кто так говорит, тот врет! А если кто-то поставит новую, то ее ждет подобная учесть. Националист уверен, что определенный процент жителей Екабпилса поддерживают его.

Обратимся к социальным сетям.

«Мерзкий поступок вдвойне! Осквернение памятника. И павшие ответить не могут ему. А почему так подленько? Под покровом ночи? Перед выборами, которые через три недели старается? Просто мерзость!»

«Она портила внешний вид. Надо было снести, но все официально делать».

«Что вы обсуждаете? Разговор двух больных людей? Разве Вейдемане и Калве здоровы?»

«Пиар что ли? Намекает он! Пусть в полиции теперь намекает…»

«Герой! Выдать ему высшую награду Латвии! Орден трех звезд! Пакостить издалека он смелый, а если в реалях столкнулся бы с русскими войнами, то что? Обделался бы?»

«Может стоит объявить конкурс на памятник, который заменит пушку?»

«Мне интересно понаблюдать за местной Фемидой? Что будет?»

Российский следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения пушки из советского мемориала в Екабпилсе.

Обидно, что из-за одного «националистического д…» могут еще больше осложнится отношения Латвии и России…

Продолжение следует…