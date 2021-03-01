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Стали известны сроки проведения Всероссийской переписи населения

, 19:26

Стали известны сроки проведения Всероссийской переписи населения
перепись населения, фото: mos.ru

Министерство экономического развития подготовило проект постановления, согласно которому Всероссийскую перепись населения предлагается перенести с апреля этого года на август.

Процедура может быть начата 23 августа, а завершена — 30 сентября. Для отдаленных и труднодоступных территорий предлагается период с 1 апреля по 20 декабря. Проект постановления, которое подготовило министерство, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Всероссийскую перепись населения уже дважды переносили из-за пандемии, изначально она должна пройти в 2020 году.

НС

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