Правительство предлагает эвакуировать граждан из зоны ЧС в обязательном порядке

Правительство предлагает сделать обязательной эвакуацию из зон чрезвычайных ситуаций. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
В настоящее время принудительной может быть эвакуация только при режиме контртеррористической операции или режиме чрезвычайного положения. Режим ЧП, в свою очередь, можно ввести только указом президента. Режим же чрезвычайной ситуации (ЧС) может вводиться решением властей региона. Его чащ всего вводят в случаях наводнений, паводков, пожаров, землетрясений и прочих подобных природных явлений.
О необходимости введения обязательной эвакуации населения глава МЧС Евгений Зиничев заявлял в декабре 2019 года, после масштабных паводков в Сибири и на Дальнем Востоке.
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