Правительство предлагает эвакуировать граждан из зоны ЧС в обязательном порядке

Аргументы Недели → Общество 13+

1 марта 2021, 18:10 Источник: РБК

Здание правительства РФ. Фото: сайт правительства РФ

Правительство предлагает сделать обязательной эвакуацию из зон чрезвычайных ситуаций. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

В настоящее время принудительной может быть эвакуация только при режиме контртеррористической операции или режиме чрезвычайного положения. Режим ЧП, в свою очередь, можно ввести только указом президента. Режим же чрезвычайной ситуации (ЧС) может вводиться решением властей региона. Его чащ всего вводят в случаях наводнений, паводков, пожаров, землетрясений и прочих подобных природных явлений.

О необходимости введения обязательной эвакуации населения глава МЧС Евгений Зиничев заявлял в декабре 2019 года, после масштабных паводков в Сибири и на Дальнем Востоке.