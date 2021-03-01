Муж Анны Седоковой пообщался в Риге с сыном

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1 марта 2021, 17:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети

На прошедшей неделе латвийский муж Янис Тимма и его российско-украинская жена Анна Седокова побывали в Риге. Латвийские СМИ выяснили, что он много общался со своим сыном от очаровательной экс-супруги Саны.

Сана Тимма – женщина не только красивая, но и очень умная. Видимо, она не хочет помнить зла: с удовольствием позволяет общаться экс-супругу, который не очень тактично поступил с ней, с общим сыном.

«Ни разу у меня даже не возникла идея что-то ограничивать. А малышу, наоборот, я часто говорила про папу, чтобы не забыл. Я думаю о психологической стороне в воспитании сына. Мы не можем решать за ребенка, потому что мы свое эго можем отодвинуть в сторону. Знаю, что многие женщины так делают… Не понимают, что в процессе мести второй стороне делают только хуже своему ребенку. Потому побуждаю других – отпустите все обиды и не травмируйте ребенка. Малыш вырастет и сам проанализирует и решит. Мне важно, чтобы малыш знал, что его любят оба родителя».

Умная женщина. Браво, Сана!