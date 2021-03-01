Депутат Сейма Латвии «слетала» в Швейцарию за часами «Rolex»

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1 марта 2021, 17:17 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Ieva Leinīša/LETA

Чудны дела твои, Господи! Пока коронавирус «держит» в своих железных лапах латвийцев и не дает им вздохнуть, некоторые депутаты Сейма Латвии спокойно путешествуют по миру. Вернее, одна… Да не просто путешествуют, а с «превеликим удовольствием».

Депутат Сейма Карина Спруде была оштрафована в аэропорту Варшавы за незадекларированный ввоз из Швейцарии часов Rolex.

В чем же суть дела?

Видимо, в скандале, который «выплыл» на свет божий: мадам депутат приобрела в Швейцарии часы известной марки и, конечно, воспользовалась возможностью вернуть налог на добавленную стоимость. Из Швейцарии дама Спруде улететь не смогла (жесткие правила в связи с коронавирусом), а вот из Варшавы, к счастью, смогла… Увы, Бог «шельму» метит: наказание пришло «в виде» польских пограничников, которые потребовали заплатить латвийского депутата 2700 евро налога и 1200 евро штрафа.

Нет сомнений, что г-жа Спруде не хотела расставаться с деньгами и заявила, что ею «манипулируют». Дама предъявила немедленно польским пограничникам дипломатический паспорт и заявила: «Я написала: извините, но у меня, вообще-то, дипломатический паспорт с собой. Почему вы меня задержали? Тогда работники поняли, что я не обычный смертный, из которого можно выжать наличные деньги».

Святые Угодники! А из врачей, которые гибнут в период коронавируса, например, можно «выжимать» деньги? А из пенсионеров, сирот можно выжимать деньги? Надо же думать головой, что озвучиваешь в «эфир»!!! Но, видимо, не простой смертной Карине Спруде покупка затмила глаза!

Чем закончилось дело?

Выкручивалась депутат Сейма, видимо, как «ужака под вилами» (М. Шолохов «Поднятая целина»): мол, часы, которые стоят 11000 евро «отчасти» заплатила своими деньгами, «отчасти» деньгами мужа. А это, простите, как? Г-жа депутат стояла у кассы, видимо, в специализированном магазине процветающей Швейцарии и «манипулировала» кредитными картами? Мол, это «от мужа», а это «от меня»… Я спрашиваю, интересуюсь, как «потребитель»…

Но латвийские правоохранительные органы просто молодцы! Их внимание больше всего привлек тот факт, что политик показала дипломатический паспорт. Если бы дама не «достала из широких штанин» (В. Маяковский «Стихи о советском паспорте») свой документ, то в Латвии о происшествии никто бы не узнал! А так МИД страны обратился в Сейм с резонным вопросом об официальности командировки. Какая командировка в период ЧС?

Ответ есть! Секретарь Сейма Андрей Клеменьтьев сообщил, что г-жа Спруде не находилась в официальной командировке!

Г-жа депутат моментально отреагировала: «Личная командировка. Я сама оплатила свою командировку и ездила встретиться с людьми. Я буду это делать, этот случай меня не остановит!»

Карина Спруде

Конечно, не остановит! Она же не простая смертная!

Латвийский публицист Алла Березовская: «Ну не прелесть ли эти наши депутаты? Своему народу из-за пандемии фактически запрещают выезжать куда-либо без особой необходимости, а сами мотаются по выходным то в Лимбажи (Латвия), то в Цюрих! И зачем? Не просто, чтобы какие-то часы швейцарские купить за 11000 евро, а, чтобы привлечь в свою партию активных молодых людей (так Спруде объяснила свое «путешествие»). Шикарная отмазка! Уже, наверное, ячейку в Цюрихе из сопартийцев создать можно? Или какую другую ячейку? Страна ведь не только часами славится? Которые между прочим по закону надо декларировать. А на кой? Если можно дипломатическим паспортом помахать перед таможенниками. И на этом окончательно спалиться. Но самое прелестное даже не это! А то, что дамочка с незадекларированными часами представляет в Латвию партию – Likums un kartiba. Что в переводе с латышского означает ЗАКОН и ПОРЯДОК!»

Просто жесть!

У меня один вопрос: почему вот такие «законники» позорят страну за пределами?

Интересно, а какое взыскание ждет г-жу Спруде?

Порядочные люди оставляют в такой ситуации свой пост! Так то порядочные люди…