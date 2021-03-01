«Быть здоровым – это модно»: в Подмосковье состоялась традиционная акция в поддержку здорового образа жизни

Аргументы Недели → Общество 13+

1 марта 2021, 17:37

Фото: личный архив

В День защитника Отечества спортивно-патриотический клуб «Ярополк» провел в Красногорске очередную акцию «Быть здоровым – это модно 9!».

В программу мероприятия были включены различные конкурсы и активности. Кульминацией события стало массовое обливание холодной водой при температуре – минус 24 градуса. В этой акции приняли участие более ста человек.

Организаторы надеются, что отличное настроение и «боевой задор» смогли пробудить у участников спортивного мероприятия желание «изменяться к лучшему».

«Наша молодежь должна расти здоровой, умной, чтобы ей не манипулировали, чтобы ребята имели свое слово, чтобы каждый мужчина смог защитить себя, свою маму, свою Родину, чтобы не боялись идти служить в армию, потому что это важно для каждого мужчины», - рассказывал ранее в интервью «Аргументам недели» один из инициаторов проведения акции «Быть здоровым – это модно», вице-президент Федерации спортивной борьбы России Григорий Карамалак.

Он также отметил, что спортивно-патриотический клуб «Ярополк» существует в Подмосковье уже 8 лет, и планируется открытие его отделений в городах Крымского полуострова. Редакция «Аргументов недели», в свою очередь, надеется, что акция «Быть здоровым – это модно» будет поддержана и в других городах страны и станет своеобразным всероссийским флешмобом в поддержку детского спорта и здорового образа жизни.