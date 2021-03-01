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«Быть здоровым – это модно»: в Подмосковье состоялась традиционная акция в поддержку здорового образа жизни

, 17:37

«Быть здоровым – это модно»: в Подмосковье состоялась традиционная акция в поддержку здорового образа жизни
Фото: личный архив

В День защитника Отечества спортивно-патриотический клуб «Ярополк» провел в Красногорске очередную акцию «Быть здоровым – это модно 9!».

«Быть здоровым – это модно»: в Подмосковье состоялась традиционная акция в поддержку здорового образа жизни

В программу мероприятия были включены различные конкурсы и активности. Кульминацией события стало массовое обливание холодной водой при температуре – минус 24 градуса. В этой акции приняли участие более ста человек.

Организаторы надеются, что отличное настроение и «боевой задор» смогли пробудить у участников спортивного мероприятия желание «изменяться к лучшему».

«Быть здоровым – это модно»: в Подмосковье состоялась традиционная акция в поддержку здорового образа жизни

«Наша молодежь должна расти здоровой, умной, чтобы ей не манипулировали, чтобы ребята имели свое слово, чтобы каждый мужчина смог защитить себя, свою маму, свою Родину, чтобы не боялись идти служить в армию, потому что это важно для каждого мужчины», - рассказывал ранее в интервью «Аргументам недели» один из инициаторов проведения акции «Быть здоровым – это модно», вице-президент Федерации спортивной борьбы России Григорий Карамалак.

«Быть здоровым – это модно»: в Подмосковье состоялась традиционная акция в поддержку здорового образа жизни

Он также отметил, что спортивно-патриотический клуб «Ярополк» существует в Подмосковье уже 8 лет, и планируется открытие его отделений в городах Крымского полуострова. Редакция «Аргументов недели», в свою очередь, надеется, что акция «Быть здоровым – это модно» будет поддержана и в других городах страны и станет своеобразным всероссийским флешмобом в поддержку детского спорта и здорового образа жизни.

«Быть здоровым – это модно»: в Подмосковье состоялась традиционная акция в поддержку здорового образа жизни

НХ

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