Собянин осмотрел первый возведенный по программе реновации дом в Щукине

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1 марта 2021, 14:53

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Мэр Москвы сообщил, что переселение в новый дом по программе реновации на улице Новощукинская начнется уже весной. Сергей Собянин побеседовал с жителями района, которые переедут в новостройку.

Столичный градоначальник уточнил, что новоселы смогут заранее до переселения посмотреть новый дом. По его словам, в случае возникновения претензий к качеству отделки, переселенцы смогут обратиться в специально открытый центр, который находится на первом этаже новостройки.

«Я был в нескольких домах по реновации. Там по качеству отделки у жителей практически нет претензий. Если есть, то на первом этаже специальный центр, куда можно подойти и высказать свои претензии, пожелания, оформить в собственность и так далее. А людям старшего поколения мы обеспечим помощь с переездом», - подчеркнул мэр столицы.

Президент компании-подрядчика «МСУ-1» Илья Зюбин доложил Сергею Собянину, что строительство дома на Новощукинской должно завершиться уже в марте, а начало переселения жителей запланировано на май.

Пресс-служба мэрии Москвы сообщает, что 18-этажный (+ подземный этаж) монолитный трёхсекционный жилой дом строится по индивидуальному проекту. Проектировщик – ООО "Аркада", генподрядчик – АО "МСУ-1".

Отделка вентилируемого фасада выполнена из керамогранитной плитки белого и салатового цветов, лоджии и балконы застеклены, в каждой квартире предусмотрены короба для кондиционеров, что позволит сохранить внешний вид здания.

В новом доме имеется 306 квартир, среди них - 51 однокомнатная, 204 двухкомнатные и 51 трёхкомнатная. Общая площадь квартир составляет 17,5 тыс. кв.м. Улучшенная отделка квартир и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями Московского стандарта реновации.

Как отмечает пресс-служба, в рамках программы «Мой район» в Щукине был реализован ряд крупных проектов создания качественного общественного пространства. Выполнено благоустройство таких знаковых объектов, как сквер и площадь Академика Курчатова, сквер у мемориала Маршала Бирюзова . Приведена в порядок территория, прилегающая к станции МЦК "Стрешнево". Благоустроено 27 дворов и 57 детских площадок, установлено 423 опоры наружного освещения на 74 объектах.