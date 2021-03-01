Пандемия вызвала рост интереса к тематическим фильмам для взрослых – чтобы актеры были непременно в масках

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1 марта 2021, 14:33 Источник: Известия

Фото: Pixabay

Группа итальянских и турецких ученых провела исследование, чтобы выяснить, как пандемия отразилась на посещаемости порнографических сайтов.

Для анализа ученые выбрали аудиторию из Китая, Италии, Испании, Франции, Швеции и США. В первых четырех был строгий карантин, в Швеции ограничительные меры отсутствовали, а в Америке режим самоизоляции действовал только в отдельных штатах. Исследователи изучили поисковые запросы с начала января по конец мая 2020 года.

Как только ВОЗ объявила пандемию, начался огромный рост популярности ресурсов для взрослых среди итальянцев, испанцев и французов. В Поднебесной это произошло еще раньше. Шведы и американцы такого интереса не проявляли.

Поисковые запросы на пикантную тему стали все чаще содержать слова, связанные с коронавирусом. Аудитория хотела увидеть контент, где персонажи облачены в защитные костюмы или хотя бы медицинские маски. Это объясняется потребностью новых ощущений, а также эротизацией страха перед пандемией.