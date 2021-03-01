Олег Извеков оспаривает решение суда о нахождении в СИЗО

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1 марта 2021, 13:29

Фото Олега Каргаполова (Вечерний Челябинск)

Олег Извеков, вице-мэр Челябинска, подозреваемый в получении взятки, выступил против нахождения в СИЗО, подав соответствующую аппеляцию.

Ранее адвокат Извекова настаивала на домашнем аресте в связи с состоянием здоровья ее подзащитного.



Напомним, Олег Извеков был задержан 17 февраля. Предполагается, что он получил взятку в размере 450 тысяч рублей за содействие в поставке тепловизоров в челябинский МФЦ.



Пока чиновник отстранен от работы, его обязанности временно исполняет другой зам Натальи Котовой - Валерий Смирнов.