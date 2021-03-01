Вопрос размещения социальной рекламы в интернете урегулируют на Кубани

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1 марта 2021, 11:21

Как и по всей стране, депутаты Госдумы намерены урегулировать в Краснодарском крае вопрос размещения социальной рекламы.



Проект коснётся в частности темы размещения рекламы в интернете. Вся работа проводится в рамках изменений, которые планируется внести в соответствующий закон «О рекламе». В первую очередь изменения должны коснуться положений, которые регулируют обязанность рекламных площадок размещать социальную рекламу не менее пяти процентов от общего объёма площадей или времени для распространения. В случае с газетами, наружной рекламой, радио и телевидением трудностей не возникает, то в Сети реклама практически не имеет рычагов контроля за выполнением требований законодательства.



Инициатива подразумевает создание системы мониторинга Интернет-площадок и единого оператора размещения. Предполагается, что оператор будет отбирать необходимые продукты на конкурсной основе и отслеживать выполнение квоты в пять процентов от общего объёма рекламы.



Депутат Госдумы Владимир Евланов заметил, что у различных благотворительных НКО появится возможность грамотного продвижения своих идей и проектов.



Депутат подчеркнул, что пандемия коронавируса показала важность общественных организаций в вопросах оказания помощи населению. За время ковидных ограничений, по словам Евланова, появилось множество социальных проектов и инициатив, которые предлагали в том числе НКО и благотворительные фонды.