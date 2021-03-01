В конце марта в Москве пройдет Moscow Travel Hack-2021 - Сергунина

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1 марта 2021, 10:59

Фото: соцсети

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина сообщила об открытии приема заявок на второй туристический хакатон Moscow Travel Hack, который состоится 27 и 28 марта.

Заместитель мэра Москвы рассказала, что заявки будут принимать до 17 марта 2021 года на официальном сайте проекта. При этом участникам предстоит выполнить задания от организаций-партнеров - разрабатывать полезные цифровые решения для отрасли на фоне пандемии.

«Первый московский хакатон в сфере туризма прошел в феврале прошлого года и стал масштабным событием для профессионального сообщества всей страны. Проект объединил участников более чем из 10 регионов. Количество поданных заявок превысило 1,2 тыс. Мы получили позитивный отклик и от самих участников, и от компаний-партнеров - лидеров рынка. А поскольку многие высказывались за развитие этого успешного опыта, хакатон решено провести и в 2021 году», - приводятся слова Натальи Сергуниной на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что в прошлом году хакатон был поддержан столичными культурными площадками, а также крупными российскими и международными компаниями. Для участников и гостей была подготовлена образовательная программа. Перед ними выступили эксперты в сфере маркетинга, индустрии туризма и гостеприимства. Командами-участниками Moscow Travel Hack в 2020 году разрабатывался аудионавигатор по музею-заповеднику «Царицыно», коммуникационный сервис для туристического портала Discover.Moscow и программное решение для виртуального голосового помощника Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

Также было создано отраслевое сообщество Moscow Travel Hub. Это онлайн-площадка, где специалисты из России и других стран обсуждают перспективы роста и новые источники развития в сфере туризма. Проект предполагает онлайн-встречи, воркшопы и вебинары. В сообщество входит около тысячи игроков туристического рынка и смежных направлений, среди которых туроператоры, турагенты, отели, экскурсионные бюро, тревел-стартапы, разработчики технологичных решений и транспортные компании.