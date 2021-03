Топ-5 протестных песен на иностранном языке

Аргументы Недели → Общество 13+

1 марта 2021, 10:48 Елизавета ОРЕХОВА

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Музыка всегда помогала человеку пережить трудные времена. Какие песни и «оды свободы» звучали на Западе в периоды волнений?

Про вечные противостояния темнокожих, которых не принимает большая часть европейского мира, известно многое. В далеком 1968 году происходили волнения за права афроамериканцев в Мемфисе, штат Теннеси. Тогда известный активист Мартин Лютер Кинг планировал провести национальную забастовку в Вашингтоне, названную «Кампанией бедных людей», но был убит 4 апреля. Гимном тех волнений стала песня Billie Holiday «Strange Fruit» (1939). Это произведение, написанное в стиле джаз, на первый взгляд звучит умиротворенно, но в смысле текста лежат боль и страдания темнокожих, которые каждый день борются с несправедливостью.

В 1972 году состоялся расстрел мирной демонстрации полицией в Берри, Северная Ирландия, или как его еще называют – кровавое воскресенье. Этот страшный фрагмент навсегда остался в истории как убийство 13 безоружных демонстрантов, включая шестерых несовершеннолетних и одного священника. Песня U2 «Sunday Bloody Sunday», написанная в 1983 году, представляет мысль о неизбежном повиновении определенным правилам.

Мы все люди равные, и нет никакого права обществу разделять кого-то на классы. Песня M.I.A. «Paper Planes» (2008) стала своеобразным лозунгом восстаний в Лондоне, Париже и многих крупных городах в поддержку создания независимого тамильского государства. Местных жителей Шри-Ланке заботила дальнейшая судьба своего народа.

Композиция легендарной американской группы Rage Against The Machine «Killing In The Name» – про расизм. В треке группа обвиняет солдат американской армии, многие из которых, по их мнению, состоят в Ку-клукс-клане. Также в песне много отсылок к маршу членов Ку-клукс-клана в штате Теннесси, который состоялся в 2006 году.

В 1998 году Manic Street Preachers написал песню «If You Tolerate This Your Children Will Be Next» об испанской гражданской войне 1936-1939 годов. Кстати, название навеяно лозунгами того времени: «Если вы стерпите это, то ваши дети будут следующими». Но так или иначе, война была проиграна испанцами.