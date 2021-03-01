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Собянин рассказал о первых итогах ограничения движения грузовиков по МКАД

, 10:07 Источник: sobyanin.ru

Собянин рассказал о первых итогах ограничения движения грузовиков по МКАД
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Мэр Москвы сообщил на своем персональном сайте, что ограничения транзита грузовиков по МКАД себя полностью оправдали.

«Решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн себя полностью оправдало. Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе», - говорится в сообщении Сергея Собянина.

Столичный мэр уточнил, что совместно с коллегами из Московской области с 20 февраля 2021 года были введены ограничения на движение по МКАД транзитных грузовиков весом более 12 тонн.

НХ

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