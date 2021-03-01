Разорять – не строить

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1 марта 2021, 09:51 Сергей ИВАНОВ

В Краснодаре продолжается борьба чиновников муниципалитета с собственником трехэтажного строения, расположенного во дворе частного домовладения по ул. Минская, 64. Несмотря на очевидную возможность привести здание в соответствие с установленными требованиями, администрация почему-то выбирает наихудший сценарий решения проблемы – по решению суда сровнять строение с землей. В период пандемии такой прессинг выглядит особенно вероломным. Ольга Заусова надеется на справедливое решение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Мало вам пандемии? Еще и собственности лишим

Даже если завтра снимут все коронавирусные ограничения, их негативные последствия еще долго будут напоминать о себе не только простым гражданам, но и малому бизнесу, который неслабо пострадал от локдауна. Пока федеральная власть изобретает послабления и льготы для предпринимателей, местные чиновники будто специально действуют вопреки здравому смыслу: не спасают население от финансовых тупиков, а, напротив, загоняют в законодательные ловушки, ломают представления народа о конституционных правах и лишают имущества.

В мае прошлого года мы рассказывали историю Андрея и Ольги Заусовых, которые в 2011 году затеяли небольшое строительство во дворе своего частного дома, что обернулось для них исками администрации о сносе якобы самовольно возведённой постройки. В Ленинском районном суде города Краснодара данный иск был удовлетворен 26 февраля 2020 года, а 1 сентября апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда поддержала это решение. В данным момент ответчики надеются на справедливое решение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции. Заседание состоится 2 марта 2021 года. Наши журналисты намерены присутствовать на процессе.

На долю семьи Заусовых выпали серьезные испытания. Ведь на кон поставлено имущество, в которое вложены средства, силы и время. Попробуйте в условиях ограничительных мер поддерживать прежний уровень благосостояния и еще на должном уровне тягаться в судах с административными истцами, которые финансируются из бюджета. Государственной казне противостоит семейный кошелек, который не всегда позволяет нанять адвоката. Во времена, когда весь бизнес переживает падение, администрация вместо конструктивного диалога с гражданами почему-то пытается их разорить. Почему так?

Хороший дом – снесенный дом

Напомним суть истории. В 2011 году на месте снесенного гаража Заусовы заложили фундамент под вспомогательную постройку. В то время разрешения у администрации брать не требовалось. Однако некоторые доброжелатели обратились с жалобой в мэрию, и недостроенное сооружение стало предметом проверки для муниципального контроля. В то время никаких оснований запретить строительство инспекторы не нашли, однако администрация все равно подала на собственника иск в суд, но проиграла, потому что нарушений градостроительных норм и законодательства обнаружено не было. За несколько лет после судебного разбирательства на месте недостроя появилась трехэтажная хозпостройка. По договоренности с соседями на месте ветхого ограждения были укреплены столбы, соединенные металлопрофилем. Своим забором Заусовы заступили на нераспределенную землю и на полметра превысили максимально допустимую норму. И вот в 2019 году администрация снова обеспокоилась частной жизнью краснодарцев. На этот раз муниципальный инспектор все-таки выявил признаки самовольности возведенного сооружения, в том числе признаки того, что гражданин ведет в нем коммерческую деятельность – вопреки целевому назначению участка использует здание в качестве гостиницы. При этом собственник неоднократно пытался изменить целевое назначение участка под строением, чтобы легализовать свою деятельность, но получал отказы. Строение было поставлено на кадастровый учет и в данный момент зарегистрировано на праве собственности за Ольгой Заусовой, однако Ленинский районный суд встал на сторону мэрии и обязал собственника снести здание. Право рассматривать иск повторно судья обосновал тем, что якобы решение 2012 года относилось к недостроенной хозяйственной постройке, а в данный момент речь идет о трёхэтажном нежилом строении, которое используется в качестве гостиницы.

Зачем рубить сплеча?

Юридически у администрации есть право обращаться в суд и требовать сноса самовольной постройки, если она нарушает какие-то публично-правовые интересы. Однако в случае с Заусовыми администрация никак не обосновала такое нарушение, и, по словам представителя ответчиков, во время судебных разбирательств не привела никаких доводов о соразмерности выбранного способа защиты интересов муниципалитета. Ведь можно было заставить собственника, например, привести спорный объект в соответствие нормам действующего законодательства.

Так Федеральный Закон № 339 предусматривает механизм приведения самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями. Если нарушения не столь велики, как это бывает, суд может дать хозяину срок от полугода до трех лет, чтобы узаконить спорный объект, предварительно приведя его в соответствие с правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории и так далее.

Однако почему-то доводы Заусовых о чрезмерности административных санкций суды проигнорировали.

- По сути администрацию освободили от доказывания по делу, тем самым нарушив баланс публичных и частных интересов, а также основополагающую задачу судопроизводства - справедливость публичного судебного разбирательства. В то время как предметом притязания является вопрос лишения собственности. Право, которое охраняется Конституцией РФ и является основополагающим в системе прав. При таких обстоятельствах формальное рассмотрение такого дела не допустимо в правовом государстве, - комментирует представитель Заусовой.

Анализ документов показал, что земельный участок, на котором расположено спорное строение, принадлежит Ольге Заусовой на праве собственности и находится по состоянию на конец 2019 года в зоне застройки Ж.2, которая допускает размещение подобного объекта. При этом во время судебного рассмотрения было установлено, что при строительстве были соблюдены все градостроительные, санитарные и прочие законодательные нормы и СНИПы. Строение является безопасным с точки зрения нахождения в нем людей, а также не создает никакой угрозы жизни, здоровью и имуществу соседей. Вместе с тем, спорное строение удерживает от обрушения и сползания находящийся за ним грунт. Снос или демонтаж может привести к сползанию земли на соседних участках, а это как раз-таки создает угрозу разрушения конструкций соседних строений, и, естественно, может привести к серьезным последствиям.

По большому счету, если на здание зарегистрировано право собственности, если оно построено в соответствии со строительными нормами и правилами, не представляет угрозы для жизни и здоровья граждан, если строительство уже завершено и объект подключен к инженерным коммуникациям, то признаки самовольной постройки отсутствуют. И если вернуться к указанному выше федеральному закону, то тот мизер, за который можно зацепиться, никак не предполагает суровых карательных мер. Зачем сносить, если можно узаконить? И речь ведь не идет о высотке, хотя зона Ж.2 предполагает застройку многоэтажками.

Ранее мы рассказывали, что на подобные судебные споры богата судебная практика в Анапе, где нередки случаи строительства на земельных участках гостевых домов. Если данные строения используются не по разрешенному назначению земли и незначительно нарушают строительные нормы, администрация настаивает именно на запрете эксплуатации данных строений до изменения разрешенного вида использования земельного участка. Об их сносе не идет речи. Подобных судебных решений в открытом доступе – огромное множество.

Краснодарские суды при этом игнорируют не только опыт своих коллег, но и судебную практику вышестоящих инстанций, в соответствии с которой лишение собственности посредством сноса по формальным основаниям не допускается. Более того без внимания остаются обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением Ленинского районного суда города Краснодара от 05.05.2012 г., а они ведь имеют существенное значение для объективного рассмотрения дела.

- Заусова зарегистрировала право на недостроенное здание. В дальнейшем, окончив строительство, она зарегистрировала право уже на достроенное здание. Право собственности на спорное строение, большей его части, признана самим же судом и такое решения не отменено. При рассмотрении дел суды проигнорировали этот факт, - говорит юрист.

Какого рода справедливость ожидает семью Заусовых, покажет решение самого независимого суда на Юге России – Четвертого кассационного.

Наша редакция следит за развитием ситуации и намерена присутствовать на рассмотрении дела.