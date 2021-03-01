С 1 марта начинает действовать новый дорожный знак

Новый дорожный знак «Фотовидеофиксация» появился в правилах дорожного движения в России. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 1 марта 2021 года.
Знак 6.22 «Фотовидеофиксация» обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств с функцией фото- и киносъемки, а также видеозаписи для фиксации нарушений ПДД. Отмечается, что он заменит существующий, его смогут использовать независимо от других знаков или светофора. Действие старого обозначения утратит силу 1 сентября.
Знак «Фотовидеофиксация» вне населенного пункта должен устанавливаться в 150-300 метрах от зоны контроля стационарных или передвижных видеокамер, а в населенном пункте - со знаками «Начало населенного пункта».
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