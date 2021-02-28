В Москве 8 автомобилей перекрывали Варшавское шоссе. На некоторых был турецкий флаг

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28 февраля 2021, 20:48

свадьба, фото: pixabay.com

Сегодня на Варшавском шоссе в Москве несколько автомобилей блокировали проезд другому транспорту. Как рассказывают очевидцы, белые иномарки резко перестраивались, ездили по своей полосе задним ходом.

На одном из автомобилей был флаг Турции. Судя по украшениям на машинах, это была свадьба. Как сообщает "Подъем", машины принадлежат нескольким азербайджанским семьям из Чертаново Южного.

Нарушителей привлекут к ответственности, вероятно, уголовной. Дептранс опубликовал видео поездки свадебного кортежа.

В Иркутске полиция задержала водителей из свадебного кортежа.