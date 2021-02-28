Самую красивую сотрудницу Росгвардии Анну Храмцову уволили со службы

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28 февраля 2021, 14:22 Источник: Лента.ру

Анна Храмцова, фото: Росгвардия

В Екатеринбурге самую красивую сотрудницу Росгвардии, прапорщика Анну Храмцову уволили со службы.

По версии руководства, Анна Храмцова нарушила условия контракта.

Сама Анна считает, что причиной ее увольнения в декабре 2020 года стал отказ стать «украшением стола» для одного из начальников. По словам Храмцовой, в декабре ее вызвали к начальнику, который сообщил об увольнении по итогам служебной проверки. Официальной причиной стало то, что Храмцова опубликовала в своем Instagram видео из служебного помещения, где проходила санитарная обработка.

Анна объяснила, что видео сняла «с небольшой долей иронии для поднятия боевого духа» и для узкого круга лиц. Женщина уверена, что ее поступок и последующее наказание не сопоставимы, видео стало формальным поводом для того, чтобы выжить ее.

Решение по иску Анны Храмцовой к ее бывшему руководству Ленинский районный суд Екатеринбурга примет 30 марта.

Женщина прослужила в силовых структурах 11 лет. В 2019 году победила на конкурсе «Краса Росгвардии», - сообщает «Лента.ру».

В 2016 году Анна Храмцова увлеклась бодибилдингом, у нее появились не только мышцы, но и награды. Она стала абсолютной чемпионкой Свердловской области. Без внимания коллег яркая и спортивная женщина не оставалась. Но появились и недоброжелатели. Особенно после победы в конкурсе «Краса Росгвардии».