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28 февраля 2021, 12:09

twitter.com/roscosmos

Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Арктика-М" стартовала в воскресенье, 28 февраля, с космодрома Байконур. Госкорпорация "Роскосмос" ведет трансляцию пуска.

Пуск ракеты с разгонным блоком "Фрегат" и новым космическим аппаратом для оценки климата Арктики состоялся в 9:55 мск пусковой установки №6 площадки №31.

Ракета с разгонным блоком должна вывести спутник на высокоэллиптическую орбиту.

По данным "Роскосмоса", отделение орбитального блока от третьей ступени ракеты-носителя прошло в штатном режиме.

Разгонный блок "Фрегат" продолжил выведение аппарата на заданную орбиту. Его отделение ожидается спустя 2 часа и 19 минут после старта.

Космическая система гидрометеорологического и климатического мониторинга "Арктика-М" предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в Арктике. Минимально необходимый состав комплекса - два спутника.

По данным НПО имени Лавочкина, два аппарата "Арктика-М" в составе системы обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана.