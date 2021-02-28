Российским пенсионерам пенсии за март выплатят досрочно
28 февраля 2021, 11:42Источник:
primpress.ru
Российским пенсионерам пенсии за март выплатят досрочно, раньше назначенных сроков. Изменения в график выплаты пенсий были сделаны из-за праздника - Международного женского дня.
Понедельник, 8 марта, праздничный день в России объявлен выходным.
В Пенсионном фонде РФ уточнили, что изменения коснутся тех пенсионеров, которые получают выплаты на почте. Почтовые отделения в этот день работать не будут. Подразделения «Почты России» работающие шесть дней в неделю будут выдавать пенсии 6 марта, пять дней в неделю — 6 и 9 марта. В отделениях с трехдневным рабочим графиком выплаты можно будет получить только 6 марта.
Точный график получения пенсий и других выплат за март можно уточнить в местных отделениях ПФР.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.