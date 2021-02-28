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28 февраля 2021, 11:42 Источник: primpress.ru

Ilya Galakhov, globallookpress.com

Российским пенсионерам пенсии за март выплатят досрочно, раньше назначенных сроков. Изменения в график выплаты пенсий были сделаны из-за праздника - Международного женского дня.

Понедельник, 8 марта, праздничный день в России объявлен выходным.

В Пенсионном фонде РФ уточнили, что изменения коснутся тех пенсионеров, которые получают выплаты на почте.

Почтовые отделения в этот день работать не будут. Подразделения «Почты России» работающие шесть дней в неделю будут выдавать пенсии 6 марта, пять дней в неделю — 6 и 9 марта. В отделениях с трехдневным рабочим графиком выплаты можно будет получить только 6 марта.

Точный график получения пенсий и других выплат за март можно уточнить в местных отделениях ПФР.