Навальная резко ответила на извинения Артемия Лебедева за фейк о ее немецком гражданстве

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28 февраля 2021, 11:40

Юлия Навальная, фото: Instagram

Юлия Навальная заявила, что не будет принимать извинения дизайнера Артемия Лебедева за публикацию фейка про ее немецкое гражданство. При этом блогер признал, что информация является недостоверной, но пост с фотографией документа удалять не стал.

«Артемий, извинений ваших я не принимаю. Извиняетесь вы не потому, что вы человек чести (это какой-то оксюморон, где честь, а где Артемий Лебедев), а потому что вы трус, и у вас поджилки трясутся, что из-за того, что вы публикуете поддельные документы, вас могут к ответственности привлечь. И удалять вы фейк не будете не потому, что вы за свободу слова, а потому что хотите, чтобы опубликованный вами фейк и дальше распространялся. Не пропадать же добру», - написала она в Instagram.

Кроме того, Навальная назвала Лебедева «маменькиным сынком», добавив, что он пытается казаться «классным троллем». По ее словам, дизайнер солгал даже в извинении, поскольку у него никогда не было чести.

«Вы умудрились солгать даже в своём извинении, заявив, что опубликовали этот фейк потому, что я «выбрала путь публичности». Но на самом деле вы опубликовали его, потому что момент показался вам удачным: мужа посадили, а значит можно атаковать жену», - заключила она.

После публикации фейкового документа Лебедев написал, что приносит публичные извинения, а также уточнил, что факт проверен.

«Публично прошу у вас прощения за публикацию фейка. Вы оказались в этой истории потому, что выбрали путь публичности, а я не делаю скидок публичным персонажам. На мой радар вы попали исключительно в качестве жены человека, с которым у меня много лет идут публичные дебаты в онлайне и офлайне. Я хоть и тролль, но человек чести. Публикация фейков, передергивание фактов, популистская фигня — не мои полемические приемы», - обратился он к Юлии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Навальная (@yulia_navalnaya)