Психолог Наталья Варская посоветовала, как не переедать в период стресса

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28 февраля 2021, 10:06

Эрмитаж, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Психолог Наталья Варская дала совет, как бороться с аппетитом, усиливающимся в период стресса. Люди все разные, кто-то из-за переживаний теряет интерес к еде вообще, кто-то наоборот - ест все подряд без остановки.

По словам специалиста, «методов борьбы со стрессом очень много, и один из них — увлечение едой, люди гасят стресс посредством переедания». Варская отметила, что те, кто заедает стресс, склонны к разного рода зависимостям.

По ее словам, можно попытаться снять стресс более безопасными способами. Она предложила «сменить доминанту», найти, выбрать для себя занятие, которое вырабатывает гормоны удовольствия, но только безобидное. По совету психолога, можно побывать на природе, понаблюдать за лесом, цветами, пойти в музей на выставку любимого художника.

Специалист подчеркнула, что при этом тоже гормоны вырабатываются.

«Человек — это фабрика гормонов. Эти процессы — психологические, эндокринные, гормональные — всегда вместе», — пояснила Варская в интервью RT и посоветовала обращаться к врачу за консультацией.