В Челябинской области будут развивать ярмарочную торговлю

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28 февраля 2021, 09:10

Фото Людмилы Ковалевой (Южноуральская панорама)

Южный Урал попал в число субъектов Российской Федерации по реализации пилотного проекта малоформатной торговли.

На сегодняшний день министерстве экономического развития региона создана дорожная карта по развитию малоформатной торговли, к которой в ближайшее время планируется разработать необходимую нормативно-правовую базу.



Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал региональным властям субъектов страны, оказывать всю возможную поддержку в организации и работе розничных рынков и ярмарок.



Мишустин попросил обратить особое внимание на предоставление удобных для торговли мест, и подчеркнул, что заключение договоров на размещение торговых объектов должно вестись без проведения торгов. Также регионам рекомендовано решить вопрос по увеличению числа ярмарок.