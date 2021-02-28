В Челябинской области будут развивать ярмарочную торговлю
28 февраля 2021, 09:10
Южный Урал попал в число субъектов Российской Федерации по реализации пилотного проекта малоформатной торговли.
На сегодняшний день министерстве экономического развития региона создана дорожная карта по развитию малоформатной торговли, к которой в ближайшее время планируется разработать необходимую нормативно-правовую базу.
Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал региональным властям субъектов страны, оказывать всю возможную поддержку в организации и работе розничных рынков и ярмарок.
Мишустин попросил обратить особое внимание на предоставление удобных для торговли мест, и подчеркнул, что заключение договоров на размещение торговых объектов должно вестись без проведения торгов. Также регионам рекомендовано решить вопрос по увеличению числа ярмарок.
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