Губернатор Челябинской области заинтересован в развитии цифровых сервисов

Аргументы Недели → Общество 13+

28 февраля 2021, 09:09

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Об этом он сказал на открытии диджитал-форума «Омбудсмен 2.0».

- На Южном Урале следует развивать доступные цифровые сервисы, чтобы наладить эффективное взаимодействие между детским омбудсменом и ребятами, утвердительно заявил губернатор Алексей Текслер.

Мероприятие приурочено к 10-летию создания института уполномоченного по правам ребенка в регионе.

По мнению Алексея Текслера, институт уполномоченных не только решает точечные задачи, но и проводит масштабные акции. В качестве примера он привел «Снеговиков-добряков». Только в этом году благодаря данной акции подарки вручили более тысячи детей.

- Это очень важно, потому что в первую очередь получили помощь те ребята, которые находятся в трудной жизненной ситуации, - отметил губернатор.

Также Алексей Текслер заметил, что в 2020-м детскому омбудсмену поступило порядка 5000 обращений. Однако только 40 из них были от несовершеннолетних. Именно поэтому важно заниматься развитием доступных цифровых сервисов.