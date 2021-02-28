Свалка бытовых отходов под Курганом стала местом захоронения ядовитых веществ и добычи песка

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28 февраля 2021, 08:51 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

фото: скриншот сайта Шуховсккого полигона

История получила огласку после того, как Арбитражный суд Курганской области удовлетворил иск Уральского управления Росприроднадзора к МУП «Шуховский полигон ТБО». Выяснилось, что на территории полигона, предназначенного для сбора бытовых отходов, было произведено захоронение 25 тонн токсичных веществ химического происхождения III и IV классов опасности. Эта свалка давно привлекает к себе внимание экологов, дело в том, что ни одно предписание Росприроднадзора руководство Шуховского полигона не выполнило. Мусор здесь высится над ландшафтом в виде высоких гор. В добавок ко всему эта свалка постоянно горит, и весьма дурной запах в пересмешку с дымом ощущается в радиусе нескольких десятков километров вокруг. У местных властей нет ни воли, ни желания бороться с этим злом.

Получив сигнал, в начале октября инспекторы Росприроднадзора провели проверку Шуховского полигона и установили, что руководство этой свалки нарушило основополагающие требования по обращению с отходами. Выяснилось, что в нарушение законодательства на территории МУП «Шуховский полигон ТБО», не оборудованной для размещения ядовитых веществ, тайно было захоронено 25 тонн токсичных отходов III и IV классов опасности. К проверке присоединилась местная прокуратура.

Проведенные в ее рамках исследования воды из контрольных скважин показали наличие в них пестицидов, также выяснилось, что воздух на свалке перенасыщен фенолом. Дело было передано в Курганский областной арбитражный суд, который оштрафовал вышеуказанную компанию выплатить 4 млн рублей «за негативное воздействие на окружающую среду». На этом чудеса не закончились. Еще более удивительные открытия ждали проверяющие структуры в ходе дальнейших разбирательств. Данные о нарушениях допущенных руководством МУП «Шуховский полигон ТБО» росли как снежный ком. Некоторые деяния квалифицировались, как уголовно наказуемые преступления значительной тяжести.

ШУХОВСКАЯ ПОМОЙКА

Прежде всего стоит отметить, что Шуховская помойка — это единственный специализированный полигон в Кургане, созданный для утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). Изначально предполагалось, что захоронение здесь ТБО будет происходить без ущерба экологии и нанесении вреда окружающей среде. Данная свалка расположена в 25 километрах от Кургана в шадринском направлении. Действует она с 1986 года. Под этот проект была отведена территория площадью 35,5 гектаров.

Недальновидность лиц, принимавших это решение очевидна. Вскоре помойка разрослась за границы, определенные проектом, а к 2011 году площадь свалки увеличилась в 2,7 раза. Конечно же общественность забила тревогу по данному поводу. В 2012 году заговорили о строительстве мусоросжигательного завода в пределах полигона, на что отводилось 1, 5 года и значительное финансирование. Но, чудесным образом деньги, отведенные на данный проект, испарились и завод был «построен» только на бумаге. В 2015 году директор Шуховской помойки Фарид Каримов был уличен в присвоении средств предприятия и осужден по части 3-ей 160-ой статьи УК РФ. Его дело рассматривал Курганский городской суд. Каримов сумел отвертеться от реального срока. В качестве наказания ему присудили штраф в 150 тыс. рублей.

О мусоросжигательном заводе все забыли, поскольку наконец-то надзирающие органы обратили внимание на то, что само содержание Шуховского полигона осуществлялось с грубейшими нарушениями. В результате к 2016 году здесь выросли горы отходов высотой с пятиэтажные задания. Хотя, согласно действующим правилам, мусор должен перемешиваться с песком и равномерно распределяться по всей территории полигона. К тому же оказалось, что свалка уже давно работает без всякой лицензии и юридически – незаконна. По требованию Росприроднадзора, для продления разрешения на работу свалки необходимо было устранить длинный список нарушений. Среди которых: несоблюдение санитарно-гигиенические требований, превышение проектных границ полигона, отсутствие изоляции мусора, что привело к контакту его с грунтом, поэтому тяжелые металлы и другие токсичные вещества попадают в подземные водные горизонты, а дальше в водоёмы и колодцы. К тому же, на территории полигона свободно поселились бомжи. Данный факт, вероятно, вполне устраивает местную администрацию по ряду причин.

Более того, руководство МУП решило поторговать на сторону песком, по этому поводу в июле 2016 года следственные органы МВД возбудили два уголовных дела. Ревизоры Курганской межрайонной природоохранной прокуратуры обнаружили карьер на территории помойки, где песок добывался в промышленных масштабах, но его следов в местах утилизации мусора найдено не было, материал благополучно вывозился в неустановленном направлении. Похищенное оценивалось на сумму более чем 7,6 млн рублей и, похоже, это только вершина айсберга. Никаких документов на добычу песка и его расход руководство полигона представить не смогло.

ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО

Чудеса, как вы понимаете, на хищении песка не прекратились. Помнится на этот счет Михаил Булгаков писал, - если уж нечистая сила появилась ее уже ничем не вытравишь. В один погожий день июля, точнее 23 числа уже в 2020 году, на территории свалки внезапно появились представители правоохранительных органов . На это раз оперативников интересовали захоронения на территории полигона высоко токсичных веществ, а именно: пестицидов и ядовитых отходов кожевенного производства из Каргаполья. На самом деле, завоз на полигон пестицидов проводился и в лихие 90-е, и в 2000-е годы.

Эксперты отмечали пагубность этот практики, но к ним никто не прислушивался, тратить деньги и силы на утилизацию ядовитых вещество ни у кого не было желания.

Издание УралПолит.Ru в прошлом году писало: «Жадность чиновников победила. Еще пару лет назад такие слухи всплывали, но, видим, какие-то риски попадания информации обо всех этих пестицидах и гербицидах успевали нивелировать, но сейчас, возможно, либо денег нет, либо просто уже не пожелали платить.

И пошла волна». Тогда же другой источник URA.RU сообщил, что на Шухе (так называют полигон местные) были тайно захоронены 25 тонн ядохимикатов. В настоящее время можно констатировать, что в отношении руководства МУП «Шуховский полигон» возбуждено два уголовных дела по статьям: 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Однако это не значит, что токсичные вещества были вывезены с территории полигона. По этому поводу в 2016 году Курганскую область сотрясал громкий скандал, связанный с отказами Росприроднадзора выдать лицензию для эксплуатации Шуховской свалки. Об этом стоит поговорить подробнее.

СИЛА ПОРОЧНОГО КРУГА

Попробуем разобраться в природе происхождения «непотопляемого» мусорного полигона. Дело в том, что Муниципальное унитарное предприятие (МУП), которое является эксплуатантом крупнейшего в области Шуховского мусорного полигона, на все сто процентов принадлежит мэрии Кургана. И несмотря на то, что многие руководители свалки покидали свой пост через уголовное преследование, ничего здесь, по сути, не меняется. Дела идут точно так же, как они велись изначально.

Возгорания различной интенсивности среди гор мусора на Шуховской помойке происходят постоянно, власти с этим уже смирились, поэтому местным жителям и дачникам приходится обонять все прелести дымов отечества нашего. Если нет открытого огня, это не значит, что в глубинах отходов не происходит неугасающего тления. МЧС реагирует только на крупные пожары, также, возникающие на территории полигона с завидной частотой. Возможно, таким способом администрация восполняет отсутствие мусоросжигательного завода, за счет экологических проблем и здоровья местного населения.

Впрочем, помнится, в 2016 году местное отделение Росприроднадзора решило «власть употребити» и отказалось выдавать лицензию, разрешающую деятельно, до устранения Шуховским полигоном всех выявленных в ходе проверок недостатков. Запрет поддержали и представители других госорганов, в том числе и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Курганской области». Но это был единственный случай, когда органы призванные охранять окружающую среду и здоровье людей осмелились выполнить свои прямые обязанности.

Руководство полигона прибывало в полном спокойствии. Оно рассуждало так, только Шуховская помойка может принимать отходы областного центра в нужном количестве, куда этот Росприроднадзор денется, рано или поздно - выдаст лицензию. К тому же, заработал административный ресурс, на надзорные органы было оказано беспрецедентное давление со стороны мэрии Кургана. Дошло до того, что самым «строптивым» (то есть добросовестным) сотрудникам, которые отказались заниматься подлогом – пригрозили увольнением. В результате контролирующая организация согласилось подойти формально к решению возникшей проблемы. На помойке ровным счетом ничего не произошло, разве что была сделана имитация вывоза токсичных отходов. А в акте указали об устранении недостатков и как следствие - лицензия МУП «Шуховский полигон ТБО» была выдана.