Эксперты назвали процент челябинских пар, планирующих пополнение в семье

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28 февраля 2021, 08:41

Исследование на ниве демографии совместно провели компания «Сбербанк страхование жизни» и портал «Рамблер» и выяснили процент челябинских пар, которые планируют пополнение в семье в 2021 году

Специалисты изучили семейные планы россиян в феврале почти в четырех десятках городов численностью выше 500 тысяч человек. Оказалось, что среди опрошенных челябинских пар 11 процентов в 2021 году готовятся завести ребенка.

Стоит отметить, что попали в исследование и другие города Уральского федерального округа. В Тюмени и Екатеринбурге также, как и в Челябинске пополнения ждут 11 процентов пар.