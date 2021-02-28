Эксперты назвали процент челябинских пар, планирующих пополнение в семье
28 февраля 2021, 08:41
Исследование на ниве демографии совместно провели компания «Сбербанк страхование жизни» и портал «Рамблер» и выяснили процент челябинских пар, которые планируют пополнение в семье в 2021 году
Специалисты изучили семейные планы россиян в феврале почти в четырех десятках городов численностью выше 500 тысяч человек. Оказалось, что среди опрошенных челябинских пар 11 процентов в 2021 году готовятся завести ребенка.
Стоит отметить, что попали в исследование и другие города Уральского федерального округа. В Тюмени и Екатеринбурге также, как и в Челябинске пополнения ждут 11 процентов пар.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.