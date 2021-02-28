Большая перемена начинается

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28 февраля 2021, 08:40

В Челябинске откроют пространство для талантливых школьников, где ребята смогут обмениваться опытом и идеями своих проектов.

Завтра, 1 марта, в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» в рамках Всероссийского конкурса откроется пространство для школьников «Большая перемена». Кстати, одновременно в таких же парках откроются площадки в Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Казани, Волгограде и Ставрополе. Откроют площадки вместе с детьми заместители глав регионов, эксперты и победители первого сезона «Большой перемены».



-Это огромное сообщество талантливых детей и поддерживающих их взрослых, которые транслируют философию конкурса, становятся авторами своих проектов, находят нестандартные решения самых сложных задач. Пространства «Большой перемены» в регионах станут точками притяжения для ребят, местами для постоянных встреч, обмена новыми знаниями и идеями, — пояснила координатор «Большой перемены» Наталия Мандрова.

Дети будут участвовать в работе центров непрерывного развития школьников, где они смогут обмениваться опытом и делиться с другими идеями своих проектов. Стоит отметить, что в течение года подобные площадки откроются во всех регионах, поскольку «Большая перемена» уже вышла за рамки конкурса. Организаторами необычных детских пространств являются АНО «Россия - страна возможностей», Министерство просвещения РФ, Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».



Новое пространство в Челябинске начнет работать в 15:00 по адресу: улица Труда, 183.