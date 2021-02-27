Школы искусств Челябинска получили получили по барабану

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27 февраля 2021, 17:32

Новые ударные инструменты пришли в музыкальные и школы искусств Южного Урала в рамках нацпроекта «Культура».

Первую партию музыкальных инструментов, 19 барабанов уже отправили по учебным заведениям Челябинска, Копейска, Миасса, Златоуста, Чебаркуля. Стоит отметить, что инструменты отечественного производства и изготовлены на Калужской фабрике.



Скоро ожидается вторая партия инструментов. В новую музыкальную посылку войдут: 19 ксилофонов, два комплекта медных и деревянных духовых инструментов. Кстати, стоимость последних - 68 тысяч рублей за каждый, отправятся они в Магнитогорск.



К сведению: всего же в этом году в рамках нацпроекта на обновление музыкального инструментария было направлено 1 миллион 292 тысячи рублей.