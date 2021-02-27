Ограничительные меры из-за коронавируса в Севастополе продлили до конца марта

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27 февраля 2021, 15:16 Источник: Правительство Севастополя

фото с сайта sev.gov.ru

Ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в Севастополе продлили еще на месяц, до конца марта. В правительстве региона отметили, что исключение будет сделано для двух концертов на 8 и 18 марта.

Решение о продлении ограничение было принято 28 февраля на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Ввиду стабилизации эпидемиологической ситуации и опыта других регионов, на заседании оперативного штаба принято решение сделать исключение и разрешить проведение двух мероприятий на пл. Нахимова: в Международный женский день провести «Белый концерт» и отметить на главной площади седьмую годовщину воссоединения с Россией.

8 и 18 марта, когда в Севастополе будут проводиться два массовых мероприятия по поводу Международного женского дня и годовщины воссоединения Крыма с РФ, в городе будет действовать режим повышенной готовности, все введённые ранее ограничительные меры. Маски носить в общественных места обязательно.

В Севастополе наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации, свободный коечный фонд – 48%.