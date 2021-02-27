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Дочь Пескова Лиза расхвалила красоту Алтая, а российское правительство поругала

, 14:15

Дочь Пескова Лиза расхвалила красоту Алтая, а российское правительство поругала
Konstantin Mikhailov, globallookpress.com

Дочь Дмитрия Пескова Елизавета Пескова провела каникулы на Алтае и посоветовала съездить в этот российский регион тем любителям путешествий, кто скептически относится к отдыху в нашей стране.

Елизавета опубликовала несколько фото и видео из своего путешествия по Горному Алтаю. "Все слова, которыми можно описать здешнюю природу, кажутся слишком заезженными. Хочется, чтобы каждый увидел это и почувствовал энергетику на себе. Даже те, кто скептически к подобным вещам относятся...", - написала девушка в Инстраграм.

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Публикация от Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova)

Пескова поделилась мнением, что природные красоты на Алтае не уступают "лучшим мировым" туристическим объектам, а ей есть с чем сравнить. Лиза родилась в Турции, жила и училась во Франции. Дочь пресс-секретаря президента РФ восторженно оценила красоты Горного Алтая и одновременно и возмутилась инфраструктурой и отсутствием туристический предложенияй.

Девушка  раскритиковала российские власти за отсутствие помощи жителям этого региона. По мнению Песковой, правительство "делает недостаточно для развития регионов", а власти всех развитых стран оказывают туристическому сектору серьезную поддержку.

"Россия - невероятная во всех отношениях: абсолютно каждый регион обладает своей уникальной историей и удивительными туристическими объектами! Я искренне верю, что делаться будет больше...", - заключила Лиза Пескова.

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Публикация от Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova)

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