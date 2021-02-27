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Зюганов назвал виновных в бедности россиян

, 13:25 Источник: Вконтакте

Зюганов назвал виновных в бедности россиян
Геннадий Зюганов, фото: Павел Кашаев, globallookpress.com

Политик Геннадий Зюганов назвал виновными в бедности россиян олигархов. Лидер КПРФ заявил, что "Россия - богатейшая страна мира. МВФ оценивает природные богатства нашей страны в 30 триллионов долларов".

Зюганов отметил, что с 2014 года реальные доходы россиян рухнули на 10,6%,  население РФ нищее.
"Падение доходов напрямую связано с ростом числа должников с просроченными потребительскими кредитами. За год их число взлетело на 8% до 5,4 млн человек. В 75% случаев кредиты берут на покупку продуктов. Уже открыто говорят о введении продовольственных карточек", - написал политик в соцсети "Вконтакте".

Зюганов подчеркнул, что при этом "растут цены на продукты" и "ожидается повышение тарифов на тепло и электроэнергию".
По оценке КПРФ, "ситуация становится все более критичной".

"Вместо того, чтобы направить средства на поддержку экономики, социалки и развитие человека, олигархия захапала их полностью и не желает платить даже нормальные налоги", - возмущен лидер КПРФ.
КПРФ настаивает "на реализации программы «10 шагов к достойной жизни», так как без этого из кризиса России не выйти".

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