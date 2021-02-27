Какие особенности проведения итоговой аттестации для школьников в 2021 году утвердил Мишустин

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27 февраля 2021, 11:11 Источник: government.ru

Elena Sikorskaya, globallookpress.com

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил особенности проведения итоговой аттестации для школьников в 2021 году. Документ опубликован на сайте правительства.

Выпускники российских школ будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощённым правилам из-за коронавирусной инфекции COVID-19, чтобы минимизировать риски распространения новой инфекции.

Так девятиклассники в этом году не будут сдавать учебные предметы по выбору. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике.

Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.

Выпускниковам, которые планируют учиться в вузах, предстоит сдать ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. При этом для получения аттестата им будет достаточно результатов единого государственного экзамена по русскому языку. ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно.

Отдельные правила будут действовать для детей с инвалидностью, оканчивающих 11-й класс. Для получения аттестата им нужно сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку (по их выбору).