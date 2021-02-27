В Танзании пропал российский турист

Аргументы Недели → Общество 13+

27 февраля 2021, 09:38

Его поисками заняты полицейские двух стран. 70-летний пенсионер из Челябинской области должен был вернуться домой 11 февраля.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на polit74.ru, Сергей Розанов улетел в Африку в начале февраля. 5 февраля житель Магнитогорска он отправился на экскурсию на остров Квале – это последнее, что знает о его перемещениях дочь.

Розыскные мероприятия начались только через два дня, родственница пропавшего пенсионера сумела связаться с консульством России в Танзании. По приметам мужчину не обнаружили ни в больницах, ни в моргах Танзании, потому остается надежда, что мужчина жив.



Известно, что полицейские Танзании сообщили дочери пропавшего, что он отправился на экскурсию в составе группы из 60 человек в сопровождении гида. Очевидцы утверждают, сообщают, что мужчина после обеда якобы пошел к берегу, а вот его исчезновение гид и туристы заметили только в момент отплытия.

А вот российские туристы, которые летели вместе с Сергеем Розановым в самолете рассказывают о том, что Розанов жаловался на самочувствие за несколько дней до пропажи.