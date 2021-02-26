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Член ОНК Мальцев сообщил, что Навального в подмосковные колонии не доставят

, 21:53

Член ОНК Мальцев сообщил, что Навального в подмосковные колонии не доставят
Алексей Навальный, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Мальцев опроверг информацию о том, что Алексей Навальный доставлен в исправительную колонию в подмосковный город Коломна.

По словам Мальцева, ОНК проверяла информацию СМИ о том, что Навального доставили в Коломну. В управлении ФСИН по Московской области сказали, что Навальный в Подмосковье доставлен не будет.

Инфорация об этапировании Навального из московского СИЗО «Матросская тишина» в Коломну появилась в Telegram-канале Life Shot. Позже некоторых СМИ написали, что Навального могут доставить подальше от Москвы - в Мордовию или Свердловскую область.

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