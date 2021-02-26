В Екатеринбурге десятки тысяч вкладчиков финансовой пирамиды попрощались со своими деньгами

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26 февраля 2021, 19:18

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил «за истечением срока давности» уголовное дело против создателей ряда потребительских кооперативов «Актив» Ильи Брылякова и Александра Харина. Жертвами их деятельности оказались 26 тысяч вкладчиков, окончательно потерявших в общей сложности более 2,6 млрд рублей.

«Актив-Инвест» был основан в далеком 2006 году. Схема его работы была достаточно проста: людей призывали вкладывать деньги в кооператив под проценты намного выше банковских - от 30 до 60%.

По некоторым сведениям, на полученные деньги основатели «Актив-Инвеста» Илья Брыляков и Александр Харин играли на Forex. Как сообщил один из бывших сотрудников кооператива, по закону привлеченные от людей средства нельзя использовать для проведения рисковых финансовых операций. Для того, чтобы обойти этот запрет, была придумана схема, при которой пайщики переводили деньги непосредственно Брылякову.

Закон «О кредитных потребительских кооперативах» также ограничивает количество членов кооператива двумя тысячами человек. Желающих вложиться в «Актив-Инвест» оказалось намного больше. В результате был создан 21 подобный кооператив с названиями «Актив», «Актив-1», «Актив-2» и т.д.

Известно, что минимальная сумма инвестиций составляла 10 тысяч рублей. Привлечение вкладчиков проходило с помощью специальных тренингов, на которых людям прививались «лидерство», «умение рисковать», «доверять», «материализовывать мыслеформы» и «вовлекать». Доход каждого вкладчика зависел от числа других привлеченных им вкладчиков. Таких нашлось немало.

Многие вкладчики «Актив-Инвеста» стыдятся своего участия в финансовой пирамиде. Один из них сообщил, что потерял в кооперативе 1 млн 115 тысяч рублей, еще 40 тысяч потратил на адвоката и 14 тысяч - на судебные издержки.

Организаторам пирамиды светило лишение свободы до 10 лет и крупные штрафы. Обманутые люди надеялись, что ущерб им будет возмещен, но этого не произошло. Известно, что в 2013 году, уже находясь под следствием, Брыляков создал новую организацию - международное потребительское общество «Семья», которое предлагало гражданам инвестировать денежные средства под 36% годовых.

Некоторые пайщики «Актив-Инвеста» рассказывали об интересе к активам компании со стороны силовиков. Один из бывших сотрудников «Актив-Инвеста» считает, что решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о закрытии уголовного дела может быть связано с некоторым компромиссом: отказом от посадки в обмен на деньги и молчание. Он утверждает, что среди пайщиков были родственники крупных чинов областного УФСБ.

Когда начались задержки с выплатами денег, к Брылякову пришли «поговорить», объяснив, чтобы он даже не вздумал их «кинуть». Кроме того, в «Актив-Инвесте» действовала служба безопасности, которую возглавлял отставной сотрудник ФСБ. «А там бывших не бывает», - отметил экс-сотрудник компании.

В 2020 году президент России подписал изменения в закон о деятельности кредитных потребительских кооперативов, ужесточающий требования к ним. Кооперативы обязали объединяться только по территориальному, профессиональному или социальному принципам, раскрывать информацию о своей деятельности на официальном сайте. Помогут ли такие меры в борьбе с финансовыми пирамидами, время покажет.